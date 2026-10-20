#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
Финансы

Пересмотрят ли банки в Казахстане ставки по кредитам, депозитам и комиссиям из-за новых требований АРРФР

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, депозит, депозиты, кредит, кредиты, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 15:24 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка обязало банки и другие финансовые организации пересмотреть действующие продукты – от кредитов и депозитов до комиссий и условий договоров. В АРРФР рассказали Zakon.kz, приведут ли эти изменения к снижению ставок по кредитам.

Требования к управлению финансовыми продуктами были утверждены в августе 2026 года. Они распространяются на банки, микрофинансовые организации, страховые организации и брокеров и устанавливают порядок управления финансовым продуктом в течение всего его жизненного цикла, то есть на этапах разработки, продвижения (рекламы), предоставления, мониторинга и прекращения предоставления.

Что изменится для казахстанцев?

Одно из требований касается дополнительных услуг. Финансовым организациям запрещено навязывать их клиентам, а также получать согласие на их подключение через заранее отмеченные поля.

Кроме того, клиент вправе в течение 14 календарных дней отказаться от беззалогового займа или связанной с ним дополнительной услуги в виде страхования без штрафов. При этом ему необходимо будет оплатить вознаграждение за фактические дни пользования деньгами, а также предусмотренную законодательством часть страховой премии либо фактически понесенные финансовой организацией расходы, непосредственно связанные с предоставлением продукта. О праве на отказ клиента должны проинформировать до заключения договора.

Станут ли кредиты дешевле

В Агентстве пояснили, что новые требования сами по себе не означают автоматического снижения ставок по кредитам, так как "законодательством Республики Казахстан требования к порядку установления размеров ставок вознаграждения, комиссий и тарифов не устанавливаются".

"Финансовые организации самостоятельно устанавливают соответствующие параметры финансовых продуктов в соответствии с внутренней политикой ценообразования и с учетом рыночных условий. По банковским займам и микрокредитам финансовые организации обязаны соблюдать предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения", – отмечено в ответе АРРФР на запрос Zakon.kz.

В Агентстве ожидают, что в результате выполнения положений Требований условия финансовых продуктов на рынке станут более прозрачными, обоснованными по стоимости и клиентоориентированными.

"Для действующих договоров сохраняются ограничения, установленные законодательством: банки и микрофинансовые организации не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора займа или микрокредита, за исключением их улучшения для заемщика", – сообщили в АРРФР.

В Агентстве рассчитывают, что выполнение этих требований повысит прозрачность финансового рынка и позволит лучше учитывать интересы потребителей. Ведь ими предусмотрены:

  • определение целевой группы потребителей финансового продукта до начала его предоставления, а также категорий клиентов, которым продукт не подходит;
  • формирование паспорта финансового продукта, содержащего сведения о его стоимости, целевой группе, способах предоставления и рисках;
  • анализ рисков продукта для потребителей, в том числе риска предоставления продукта клиенту, которому он не соответствует, и риска скрытых расходов;
  • оценка справедливой стоимости продукта и его пилотное тестирование до начала предоставления;
  • раскрытие клиенту полной, достоверной и понятной информации о продукте на всех этапах взаимодействия с выделением ключевых условий, стоимости и рисков в том числе при рекламе финансовых продуктов).

При этом финансовые институты должны будут вести регулярный мониторинг предоставления финансового продукта, в том числе на основе жалоб клиентов, и вносить изменение, ограничение либо прекращение предоставления продукта по результатам мониторинга.

29 сентября 2026 года сообщалось, что банки будут проводить анкетирование при оформлении потребительских онлайн-займов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
процентная ставка, экономика, бизнес, давление
14:31, 01 апреля 2025
Ставки по кредитам и депозитам в Казахстане могут измениться – обзор
АРРФР, Казахстан, банк
15:02, 12 июня 2024
Когда в Казахстане появится еще один банк, рассказали в АРРФР
закон о банках, АРРФР, Нацбанк
11:29, 14 апреля 2025
Каким будет новый закон о банках: в АРРФР озвучили основные направления
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
23:03, Сегодня
Казахстанский боксёр Тайбеков не оставил шансов сопернику в первом бою ЧМ-2026
Фото: ATP
22:36, Сегодня
"Это было бы круто": Медведев - о возможном матче с Бубликом в Алматы
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
22:03, Сегодня
Казахстанский защитник Саулет подписал новый контракт с "Женисом"
Фото: КФФ
21:41, Сегодня
Сборная Казахстана обыграла Беларусь в квалификации ЧМ-2028 по футзалу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: