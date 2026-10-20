Пересмотрят ли банки в Казахстане ставки по кредитам, депозитам и комиссиям из-за новых требований АРРФР

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка обязало банки и другие финансовые организации пересмотреть действующие продукты – от кредитов и депозитов до комиссий и условий договоров. В АРРФР рассказали Zakon.kz, приведут ли эти изменения к снижению ставок по кредитам.

Требования к управлению финансовыми продуктами были утверждены в августе 2026 года. Они распространяются на банки, микрофинансовые организации, страховые организации и брокеров и устанавливают порядок управления финансовым продуктом в течение всего его жизненного цикла, то есть на этапах разработки, продвижения (рекламы), предоставления, мониторинга и прекращения предоставления.

Что изменится для казахстанцев?

Одно из требований касается дополнительных услуг. Финансовым организациям запрещено навязывать их клиентам, а также получать согласие на их подключение через заранее отмеченные поля.

Кроме того, клиент вправе в течение 14 календарных дней отказаться от беззалогового займа или связанной с ним дополнительной услуги в виде страхования без штрафов. При этом ему необходимо будет оплатить вознаграждение за фактические дни пользования деньгами, а также предусмотренную законодательством часть страховой премии либо фактически понесенные финансовой организацией расходы, непосредственно связанные с предоставлением продукта. О праве на отказ клиента должны проинформировать до заключения договора.

Станут ли кредиты дешевле

В Агентстве пояснили, что новые требования сами по себе не означают автоматического снижения ставок по кредитам, так как "законодательством Республики Казахстан требования к порядку установления размеров ставок вознаграждения, комиссий и тарифов не устанавливаются".

"Финансовые организации самостоятельно устанавливают соответствующие параметры финансовых продуктов в соответствии с внутренней политикой ценообразования и с учетом рыночных условий. По банковским займам и микрокредитам финансовые организации обязаны соблюдать предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения", – отмечено в ответе АРРФР на запрос Zakon.kz.

В Агентстве ожидают, что в результате выполнения положений Требований условия финансовых продуктов на рынке станут более прозрачными, обоснованными по стоимости и клиентоориентированными.

"Для действующих договоров сохраняются ограничения, установленные законодательством: банки и микрофинансовые организации не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора займа или микрокредита, за исключением их улучшения для заемщика", – сообщили в АРРФР.

В Агентстве рассчитывают, что выполнение этих требований повысит прозрачность финансового рынка и позволит лучше учитывать интересы потребителей. Ведь ими предусмотрены:

определение целевой группы потребителей финансового продукта до начала его предоставления, а также категорий клиентов, которым продукт не подходит;

формирование паспорта финансового продукта, содержащего сведения о его стоимости, целевой группе, способах предоставления и рисках;

анализ рисков продукта для потребителей, в том числе риска предоставления продукта клиенту, которому он не соответствует, и риска скрытых расходов;

оценка справедливой стоимости продукта и его пилотное тестирование до начала предоставления;

раскрытие клиенту полной, достоверной и понятной информации о продукте на всех этапах взаимодействия с выделением ключевых условий, стоимости и рисков в том числе при рекламе финансовых продуктов).

При этом финансовые институты должны будут вести регулярный мониторинг предоставления финансового продукта, в том числе на основе жалоб клиентов, и вносить изменение, ограничение либо прекращение предоставления продукта по результатам мониторинга.

29 сентября 2026 года сообщалось, что банки будут проводить анкетирование при оформлении потребительских онлайн-займов.