Казахстанцам станет гораздо легче жить в 2027 году – ЕФСР

В 2027 году жителей РК ждут серьезные перемены: одни экономические показатели обещают улучшение, другие вызывают опасения. Станет ли жизнь доступнее и почувствуют ли граждане результаты экономического роста, – в материале Zakon.kz.

Что будет с ценами?

Согласно осеннему прогнозу Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), рост потребительских цен в РК замедлится с 9,5% в конце 2026 года до 8,8% к декабрю следующего года.

Для сравнения: по итогам 2025 года инфляция составляла 12,3%. Таким образом, за два года ее темпы могут сократиться на 3,5 процентного пункта.

Среднегодовая инфляция также пойдет вниз – с 10,4% в 2026 году до 9,2% в 2027-м. Это означает, что цены продолжат расти, но значительно медленнее, чем прежде.

Среди причин эксперты называют укрепление тенге, замедление потребительского кредитования и сдержанный рост тарифов на коммунальные услуги и ГСМ. Дополнительную роль играет эффект высокой базы прошлого года, когда цены росли значительно быстрее.

Однако полного избавления от инфляционного давления фонд не ожидает. Даже к 2029 году рост цен прогнозируется на уровне 6,8%, что выше целевого ориентира Национального банка в 5%.

Кредиты подешевеют, но и вклады принесут меньше

Второе ожидаемое изменение касается стоимости денег. ЕФСР прогнозирует снижение среднегодовой базовой ставки Нацбанка с 16,75% в 2026 году до 14,8% в 2027-м. Разница составляет 1,95 процентного пункта.

Это создает предпосылки для дальнейшего снижения ставок по банковским кредитам, хотя стоимость конкретного займа зависит не только от решений Нацбанка, но и от риска заемщика, срока и условий кредитования.

Причем, по мнению аналитиков, процесс уже начался. По данным доклада ЕФСР, во втором квартале 2026 года ставки по новым кредитам населению в тенге опустились с 22,3% до 20,9%.

Банковские займы для бизнеса также стали дешевле: ставка по новым кредитам юридическим лицам снизилась с 20,3% до 19,8%.

Но есть и обратная сторона. Вместе со стоимостью кредитов снижается и доходность депозитов. Так, ставки по новым срочным вкладам населения в тенге сократились с 15% до 14,7%, а для юридических лиц – с 16,7% до 16,2%.

Доллар может прибавить 40 тенге

По оценке ЕФСР, среднегодовой курс доллара в 2026 году составит 481,9 тенге. В 2027 году он повысится до 522,6 тенге. Разница – 40,7 тенге, или 8,4%.

В дальнейшем прогнозируется последовательное ослабление национальной валюты. В 2028 году среднегодовой курс доллара может достичь 562,6 тенге, а в 2029-м – 587,3 тенге.

Причины такого сценария – сохранение разницы в темпах инфляции между Казахстаном и его торговыми партнерами, а также ожидаемое снижение мировых цен на нефть.

Фото: Zakon.kz

Экономика прибавит, но что будет с зарплатами?

Несмотря на ожидаемое ослабление тенге, экономический прогноз для Казахстана остается достаточно оптимистичным.

ЕФСР повысил оценку роста ВВП страны на 2027 год с прежних 4,6% до 5%. Такой же прирост ожидается и по итогам 2026 года. В фонде объясняют пересмотр прогноза несколькими обстоятельствами.

"Пересмотр связан с ожидаемым сохранением объемов нефтедобычи и реализацией крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также более стимулирующей фискальной политикой". ЕФСР

Среди факторов поддержки – восстановление нефтедобычи на Тенгизе, развитие обрабатывающей промышленности, строительство и масштабные государственные инвестиции.

Однако здесь обнаруживается существенное расхождение между экономическими показателями и доходами населения.

Согласно докладу, во втором квартале 2026 года реальные заработные платы в Казахстане сократились на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем снижение продолжалось четвертый квартал подряд.

Номинальные зарплаты при этом увеличились на 8,4%, но инфляция фактически съела весь прирост.

Вместе с тем снижение инфляции в 2027 году может создать более благоприятные условия для восстановления покупательной способности зарплат – при условии, что номинальные доходы продолжат увеличиваться.

В целом экономика государств, охваченных прогнозным исследованием фонда, в 2026 году вырастет на 1,2% после 1,8% годом ранее. Без учета России рост составит 4,8%.

Наиболее высокие темпы ожидаются в Кыргызстане – 9,7%, Таджикистане – 7,8% и Армении – 5,8%. Казахстан с прогнозом 5% также сохраняет достаточно высокую динамику. В Беларуси рост составит около 2%, а в России – всего 0,6%.

Для справки: Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) – региональный финансовый механизм, созданный в 2009 году для поддержки экономической и финансовой устойчивости государств-участников. Фонд предоставляет стабилизационные кредиты, финансирует инвестиционные проекты, проводит макроэкономические исследования и публикует прогнозы. Участники ЕФСР – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Первоначальный объем средств фонда составил 8,513 млрд долларов. Управление средствами осуществляет Евразийский банк развития (ЕАБР).

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