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Финансы

Курс доллара снизился на торгах 20 октября

Доллар, доллары и тенге, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют, обмен валюты , фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 15:44 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 450,69 тенге, снизившись на 1,79 тенге.

Курс российского рубля остался на уровне 5,45 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,51 тенге (-0,16).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,7 – 452,5 тенге, евро – по 504,5-508,8 тенге, рубли – по 5,24-5,35.

Мировые цены на нефть на биржах растут 20 октября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) стоимость нефти марки Brent, повысившись на 0,53 доллара, составила 110,08 доллара за баррель.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подорожал на 0,45 доллара – до 104,11 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара 452,59 тенге, евро – 507,67 тенге, рубля – 5,48 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 октября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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