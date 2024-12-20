Курс доллара начал снижение на торгах в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,86 тенге, снизившись на 0,14 тенге.
Курс юаня вырос на 0,07 тенге, достигнув отметки 71,74 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,37-527,93 тенге, евро – по 543,83-549,02 тенге, рубли – по 5,05-5,13 тенге.
Вместе с тем цены на нефть снижаются на торгах 20 декабря.
Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,95%, до 72,19 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 2,69%, до 68,69 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 524,02 тенге, евро – в 545,19 тенге, рубля – в 5,09 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 декабря, можно здесь.