Курс доллара начал снижение на торгах в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,86 тенге, снизившись на 0,14 тенге.

Курс юаня вырос на 0,07 тенге, достигнув отметки 71,74 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,37-527,93 тенге, евро – по 543,83-549,02 тенге, рубли – по 5,05-5,13 тенге.

Вместе с тем цены на нефть снижаются на торгах 20 декабря.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,95%, до 72,19 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 2,69%, до 68,69 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 524,02 тенге, евро – в 545,19 тенге, рубля – в 5,09 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 декабря, можно здесь.