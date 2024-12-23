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Финансы

Курс доллара снизился в Казахстане

Доллары, деньги, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 15:41 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,72 тенге, снизившись на 0,23 тенге.

Курс юаня вырос на 0,07 тенге, достигнув отметки 71,82 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 524,87-527,68 тенге, евро – по 544,73-549,47 тенге, рубли – по 5,05-5,11 тенге.

Вместе с тем цены на нефть снижаются на торгах 23 декабря. Фьючерсы на нефть марки Brent ушли вниз на 0,06 пункта – до 72,50 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,04%, до 69,41 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 523,86 тенге, евро – в 544,34 тенге, рубля – в 5,11 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 декабря, можно здесь.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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