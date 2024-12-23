Курс доллара снизился в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,72 тенге, снизившись на 0,23 тенге.
Курс юаня вырос на 0,07 тенге, достигнув отметки 71,82 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 524,87-527,68 тенге, евро – по 544,73-549,47 тенге, рубли – по 5,05-5,11 тенге.
Вместе с тем цены на нефть снижаются на торгах 23 декабря. Фьючерсы на нефть марки Brent ушли вниз на 0,06 пункта – до 72,50 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,04%, до 69,41 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 523,86 тенге, евро – в 544,34 тенге, рубля – в 5,11 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 декабря, можно здесь.