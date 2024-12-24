Почему делать деньги лучше в Астане, а не в Кувейте

Астана и Алматы по итогам 2024 года стали лучшими финансовыми центрами в Восточной Европе и Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Такие выводы следуют из Индекса глобальных финансовых центров, составленном консалтинговой компанией Z/Yen Group Ltd (Лондон) и Китайским институтом развития.

При этом за год Астана поднялась на 4 позиции до 62 места, а Алматы взлетел сразу на 12 пунктов до 86 места. Важно, что два казахстанских города создатели рейтинга отнесли к географической группе "Восточная Европа и Центральная Азия".

Таким образом Астана с 677 баллами не только стала лучшим финансовым центром огромного субрегиона, но и обошла крупные города остального мира: Доху, Стокгольм, Кувейт-сити, Хельсинки, Рим и так далее. Алматы (653 балла) оставил позади Лиссабон, Таллинн, Прагу, Монако, Стамбул, Мехико, Ригу, Афины и многие другие города.

Фото: zyen.com

Что касается лидеров списка лучших финансовых центров мира, то 1 место здесь занимает Нью-Йорк уже 6 лет с оценкой 763 балла. Занимающий вторую позицию Лондон имеет 750 баллов. На третьем месте – Гонконг (749), за ним идет Сингапур (747).

Следом находятся три американских города — Сан-Франциско (742), Чикаго (740) и Лос-Анджелес (739). Шанхай (738) занял восьмое место.

Замыкают Топ-10 Шэньчжэнь (732) и Франкфурт (730).

Санкт-Петербург (597) и Москва (590) находятся в самом конце списка из 121 города — на 118-м и 119-м местах.

Для справки. Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 35-м). Последний рейтинг был составлен на основе опроса почти 8,5 тыс. респондентов.

При составлении индекса использовались три фактора: телекоммуникационная инфраструктура, деловая бизнес-среда и восприятие коррупции. Также компания провела онлайн-опрос представителей финансовых центров, представленных в рейтинге.

И, наконец, авторы используют более 29 000 оценок из онлайн-опросника и более 100 индексов от таких организаций, как Всемирный банк , Организация экономического сотрудничества и развития и Economist Intelligence Unit.

Ранее мы сообщили, что Астана стала первым городом в Казахстане и Центральной Азии, получившим международный сертификат по стандарту ISO 37120 "Устойчивые города и сообщества – Показатели городских услуг и качества жизни".