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Финансы

Сколько Казахстан вернул активов по делу Стати

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 12:46 Фото: Zakon.kz
Глава Национального банка Тимур Сулейменов в кулуарах Мажилиса 25 декабря 2024 года сообщил, что по делу Стати Нацбанк вернул ранее замороженные активы в Нацфонд, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, какая сумма была возвращена, задав вопрос о деталях урегулирования дела Стати.

"Я считаю, что это одна из позитивных новостей последних дней. Эти активы были заморожены очень давно – около 10 лет назад. Тогда заморозили активы Национального фонда на сумму порядка 80 миллионов долларов. В рамках урегулирования между Казахстаном и другими сторонами, благодаря профессиональной работе правительства и Нацбанка, активы Национального фонда были разморожены и возвращены в распоряжение фонда", – озвучил спикер. 

Череда судебных тяжб молдавских бизнесменов Анатола Стати и его сына Габриэля против Казахстана началась в 2010 году. В арбитражном суде Швеции молдавские предприниматели изначально заявили иск на 4 млрд долларов. В итоге в 2013 году добились положительного решения только на 506 млн долларов.

В июне 2022 года суд Нидерландов вынес решение в рамках дела Стати о снятии ареста с акций KMG Kashagan B.V. на 5,2 млрд долларов. Суд также обязал Стати оплатить расходы и судебные издержки. Данное решение следует за решением Верховного суда Нидерландов, вынесенным в декабре 2021 года, об отмене признания арбитражного решения, полученного Стати мошенническим путем.

В декабре 2022 года отцу и сыну Стати предъявили уголовные обвинения в подделке, мошенничестве и отмывании денег.

8 февраля 2023 года Окружной суд Амстердама постановил, что иски бизнесменов Анатоля и Габриэля Стати и их компаний ("Стати") против "Самрук-Қазына" недопустимы.

16 июля 2024 года стало известно, что Правительство, Национальный банк Казахстана и стороны Стати заключили юридически обязывающее рамочное соглашение о мирном и взаимоприемлемом разрешении продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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