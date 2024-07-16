Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан и стороны Стати заключили соглашение о мире

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 09:30 Фото: Zakon.kz
Правительство, Национальный банк Казахстана и стороны Стати заключили юридически обязывающее рамочное соглашение о мирном и взаимоприемлемом разрешении продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Детали соглашения озвучили 16 июля 2024 года в пресс-службе Министерства юстиции.

По данным ведомства:

"Стороны рады достижению соглашения на взаимно благоприятных условиях, которые приведут к прекращению всех юридических разбирательств и остановке текущих исков во всех юрисдикциях".

Также отмечено, что конкретные условия соглашения являются конфиденциальными.

"Мы поддерживаем рамочное соглашение. Урегулирование данного спора свидетельствует о соблюдении Казахстаном международных договорных обязательств, что открывает двери для увеличения инвестиций и повышает потенциал его экономического роста".Дэниел Чапман, CEO Argentem Creek Partners*

В свою очередь министр юстиции Азамат Ескараев заявил, что это соглашение принято с учетом общественных интересов и не предполагает расходования бюджетных средств.

"Мы верим, что данный шаг окажет положительное влияние на привлечение новых инвестиций в нашу страну и рост экономики".Азамат Ескараев

*Argentem Creek Partners – инвестиционный управляющий конкретными фондами, которые являются кредиторами Tristan Oil Limited, инвестиционного инструмента сторон Стати.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 09:30
Компания экс-министра Бекетаева больше не защищает интересы Казахстана по делу Стати
, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 09:30

Череда судебных тяжб молдавских бизнесменов Анатола Стати и его сына Габриэля против Казахстана началась в 2010 году. В арбитражном суде Швеции молдавские предприниматели изначально заявили иск на 4 млрд долларов. В итоге в 2013 году добились положительного решения только на 506 млн долларов.

В июне 2022 года суд Нидерландов вынес решение в рамках дела Стати о снятии ареста с акций KMG Kashagan B.V. на 5,2 млрд долларов. Суд также обязал Стати оплатить расходы и судебные издержки. Данное решение следует за решением Верховного суда Нидерландов, вынесенным в декабре 2021 года, об отмене признания арбитражного решения, полученного Стати мошенническим путем.

В декабре 2022 года отцу и сыну Стати предъявили уголовные обвинения в подделке, мошенничестве и отмывании денег.

8 февраля 2023 года Окружной суд Амстердама постановил, что иски бизнесменов Анатоля и Габриэля Стати и их компаний ("Стати") против "Самрук-Қазына" недопустимы.

Читайте также

В Бурабае зацвело редкое растение
В Бурабае зацвел редкий цветок
Молодежные группировки, Алматы и Шымкент, разборки, оружие
Молодежные группировки устраивали криминальные разборки в Алматы и Шымкенте
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
Участок дороги, соединяющий две главные улицы левобережья Астаны, закроют на 4 дня
Анастасия Московчук
Азамат Ескараев МЮ РК Нацбанк РК Правительство РК Стати Анатол Казахстан Нефть 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием о Аружан Джазильбековой
Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием об Аружан Джазильбековой
На какие деньги можно обращать взыскания
Неприкосновенные деньги: на что нельзя обращать взыскание по долгу и почему на пенсии – можно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: