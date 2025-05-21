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Экономика и бизнес

Доля МСБ в экономике Казахстана выросла на 3,2%

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 12:24 Фото: Zakon.kz
Директор Департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства Министерства нацэкономики Дарын Абдуали 21 мая 2025 года сообщил, что в четвертом квартале 2024 года доля МСБ в экономике составила 39,7%, что на 3,2% больше аналогичного периода 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В 2024 году общая численность занятых увеличилась на 2,2% и достигла 4,4 млн человек. Объем выпуска продукции субъектами МСБ за четвертый квартал 2024 года увеличился на 19,2% и составил 81 трлн тенге. В 2025 году на льготное финансирование бизнеса будет направлено более 275 млрд тенге.

"В разрезе регионов большая часть проектов реализована в Алматы, Астане, Шымкенте, Алматинской, Туркестанской и Актюбинской областях. Приоритетными по отраслям являются обрабатывающая промышленность, транспорт, складирование и образовательные проекты", – сказал Дарын Абдуали.

По итогам 2024 года мерами льготного финансирования через субсидирование кредитов охвачено более 17 тыс. бизнес-проектов на сумму порядка 1 трлн тенге кредитов, гарантирование предоставлено по 8 тыс. проектам на сумму 310 млрд тенге.

Экономическая эффективность использования бюджетных средств на поддержку предпринимателей по инструментам фонда "Даму" с 2010 по 2024 год составила 6 трлн тенге с бюджетом более 1 трлн тенге, соответственно. Государственные средства были возвращены за счет налогов, уплаченных в бюджет, более чем в 6 раз.

В рамках перехода к более рыночным механизмам поддержки внедряется портфельное субсидирование и гарантирование через вновь создаваемые региональные гарантийные фонды на базе фонда "Даму". Ключевым новшеством является передача полномочий по принятию решений о финансировании напрямую банкам второго уровня, что позволит ускорить рассмотрение заявок и повысить эффективность поддержки бизнеса.

"Завершена основная работа по созданию гарантийных фондов на базе фонда "Даму". Механизмы охватывают как крупные инвестиционные проекты от 7 млрд тенге, так и малый и средний бизнес до 7 млрд тенге. Кроме того, разрабатывается новая программа льготного финансирования субъектов МСБ с фиксированной ставкой 12,6% годовых. Кредиты будут выдаваться через банки второго уровня на условиях софинансирования. Максимальный лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков составит до 7 млрд тенге", – отметил Дарын Абдуали.

Ранее сообщалось, что фонд "Даму" переходит от системы субсидирования процентных ставок к механизму льготного кредитования.

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Бауыржан Муканов
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