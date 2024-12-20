Нацбанк Казахстана сделал важное заявление касательно обмена долларов

Национальный банк Казахстана (НБК) проинформировал об участившихся жалобах от граждан по фактам отказа со стороны обменных пунктов банков второго уровня (БВУ) и небанковских обменных пунктов в обмене наличных долларов, выпущенных в период c 1996 по 2013 годы, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим Нацбанк 20 декабря 2024 года сделал важное заявление.

"Данные банкноты являются законным платежным средством и подлежат приему в обменных пунктах Казахстана без взимания комиссии при условии их подлинности и отсутствия повреждений", – напомнили в пресс-службе НБК.

О порядке осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой на территории Казахстана

Законодательство РК не предусматривает комиссий за обмен наличной иностранной валюты, если банкноты не повреждены и не признаны непригодными в обращении.

"Комиссия может быть установлена обменными пунктами только в случае, если принимаемые на обмен банкноты являются неплатежеспособными или непригодными для дальнейшего обращения. Вместе с тем, если обменный пункт взимает комиссию или дифференцирует наличную иностранную валюту в зависимости от года выпуска банкнот, а также при необоснованном отказе в обмене валюты, необходимо обратиться с жалобой в территориальный филиал Национального Банка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе необходимо указать информацию с приложением имеющихся документов для принятия соответствующих законом мер", – отметили в пресс-службе НБК.

Информацию по контактным данным территориальных филиалов НБК можно найти на официальном интернет-ресурсе НБК.

О порядке осуществления кассовых операций с наличной иностранной валютой на территории Казахстана

В соответствии с п.п. 2) п. 2 ст. 30 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Закон о банках), к банковским операциям относятся прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц в тенге и в иностранной валюте.

Правилами осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей утверждено, что банк осуществляет следующие кассовые операции: прием наличных денег от клиента, выдачу наличных денег клиенту – для совершения банковских и иных операций, предусмотренных ст. 30 закона о банках.

Таким образом, как отметили в Нацбанке, БВУ вправе устанавливать комиссии за осуществление кассовых операций в соответствии с их внутренними тарифными политиками.

"При этом, согласно закону о банках, ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, самостоятельно с учетом ограничений, установленных законами РК", – заключили в пресс-службе НБК.

12 декабря 2024 года Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры.