Курс доллара продолжает расти в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 31 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 525,11 тенге, повысившись на 1,54 тенге. Накануне курс доллара увеличился на 1,56 пункта с предыдущей сессии, составив 523,54 тенге.

Курс юаня снизился на 0,10 тенге, до 71,85 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,74-530,07 тенге, евро – по 543,93-551,07 тенге, рубли – по 4,92-5,07 тенге.

Вместе с тем цены на нефть растут на торгах в канун нового года – 31 декабря.

Фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 0,23 доллара (на 0,3%) – до 74,4 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,32 доллара (на 0,45%) и составила 70,92 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 523,54 тенге, евро – в 546,47 тенге, рубля – в 4,99 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 31 декабря, можно здесь.