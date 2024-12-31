Курс доллара продолжает расти в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 525,11 тенге, повысившись на 1,54 тенге. Накануне курс доллара увеличился на 1,56 пункта с предыдущей сессии, составив 523,54 тенге.
Курс юаня снизился на 0,10 тенге, до 71,85 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,74-530,07 тенге, евро – по 543,93-551,07 тенге, рубли – по 4,92-5,07 тенге.
Вместе с тем цены на нефть растут на торгах в канун нового года – 31 декабря.
Фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 0,23 доллара (на 0,3%) – до 74,4 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,32 доллара (на 0,45%) и составила 70,92 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 523,54 тенге, евро – в 546,47 тенге, рубля – в 4,99 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 31 декабря, можно здесь.