Сладко и дорого: шоколад в Казахстане продолжит дорожать

Биткоин отдыхает: цены на какао в 2024 году побили все рекорды. В канун нового года фьючерсы на поставку какао достигли беспрецедентных уровней, сообщает Zakon.kz.

18 декабря цена мартовских фьючерсов на какао-бобы на бирже ICE (Intercontinental Exchange — сеть бирж и клиринговых палат для финансовых и товарных рынков в США, Канаде и Европе, крупнейший в мире оператор срочного рынка, где торгуются фьючерсные контракты на все виды базовых активов. — Прим. ред.) поднялись до 12 646 долларов за тонну — в 2,9 раза с начала года. Биткоин за тот же период вырос в цене в 2,3 раза, а индекс S&P 500 прибавил менее 25%.

Сегодня цена на какао-бобы опустилась до 10.876 доллара за тонну, что все равно считается рекордной. Сравните: в начале года тонна какао-бобов стоила 4 196 долларов.

Цены на какао за 6 месяцев. Фото: investing

В 2024 году какао дорожало из-за многих причин. Это и плохой урожай в Западной Африке – главном регионе производства какао, и сложности с поставками. Не обошлось и без спекулянтов.

"Ситуация усугубилась ростом затрат трейдеров на удержание своих позиций на рынке. Это финансовое давление привело к значительному сокращению открытого интереса на фьючерсы какао. Это снижение участия на рынке потенциально может привести к большей волатильности цен в будущем", пишет investing.com.

Проблемы с поставками какао усугубились долгосрочными структурными проблемами в отрасли, такими как болезни сельскохозяйственных культур и исторически низкая заработная плата фермеров.

В итоге годовой прирост цен на шоколад и изделия, где используется какао, ощутили все казахстанцы, любящие это лакомство. К январю 2025 года годовой рост на некоторые виды сладостей достиг 50%. А какао прибавило в цене от 20% до 40%.

Самое плохое, что ситуация не исправится и в ближайшие годы. Международная организация какао (ICCO) ожидает сокращения мирового производства какао-бобов на 13,1%. Дело не исправит даже посадка новых шоколадных деревьев (Theobroma cacao) – они растут долго и до появления плодов пройдет немало лет.

В итоге многие кондитеры мира стали задумываться о замене какао в шоколадных изделиях.

Производители уже начинают придумывать разные хитрости. Например, они используют не какао-бобы, а шоколадную массу, рассказал технолог Фарух Абсалямов, много лет проработавший на кондитерском производстве в Казахстане.

"Многие кондитеры вовсю применяют альтернативы какао-маслу, например, жиры растительного происхождения разного качества. Неискушенный человек разницы между настоящим шоколадом и халтурным не почувствует, фальшь может определить только специалист". Фарух Абсалямов

Тем не менее технолог дал несколько советов, как отличить настоящий шоколад от подделки:

обратите внимание на состав продукта. В настоящем шоколаде обязательно присутствует какао-масло, которое часто заменяют лауриновым жиром. Если увидите надпись "заменитель масла какао" – шоколад ненастоящий;

в настоящем шоколаде процентное количество какао-масла и какао тертого должно превышать 50%;

если покупаете белый шоколад, обратите внимание на вкус, он должен быть чуть-чуть карамельный;

если шоколад долго не тает в руках, значит, в нем есть нежелательные добавки;

и последнее добавление – настоящий шоколад не может стоить дешево.

О том, какой ГОСТ должен быть у настоящего какао-порошка, читайте здесь.

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