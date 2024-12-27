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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы 27 декабря

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 11:13 Фото: pexels
Zakon.kz собрал информацию о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 27 декабря 2024 года (на 11:00 по времени Астаны).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 515,25 тенге, евро – 535,91 тенге, рубля – 5,18 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 527 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 535 тенге, продажи – 545 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,1 тенге, продажи – 5,2 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 522 тенге, продажи – 526 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 537 тенге, продажи – 544 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,1 т6енге, продажи – 5,23 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 524 тенге, продажи – 527 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 535 тенге, продажи – 544 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,22 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

26 декабря 2024 года на торгах курс доллара начал расти.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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