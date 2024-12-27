Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы 27 декабря

Фото: pexels

Zakon.kz собрал информацию о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 27 декабря 2024 года (на 11:00 по времени Астаны).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 515,25 тенге, евро – 535,91 тенге, рубля – 5,18 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 527 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 535 тенге, продажи – 545 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,1 тенге, продажи – 5,2 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 522 тенге, продажи – 526 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 537 тенге, продажи – 544 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,1 т6енге, продажи – 5,23 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 524 тенге, продажи – 527 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 535 тенге, продажи – 544 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,22 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. 26 декабря 2024 года на торгах курс доллара начал расти.

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