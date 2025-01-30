Курс доллара вырос в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 519,28 тенге, повысившись на 2,36 тенге.
Торгов на бирже по юаню не проводилось в связи с празднованием китайского Нового года.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,75-522,34 тенге, евро – по 540,24-544,40 тенге, рубли – по 5,17-5,25 тенге.
Мировые цены на нефть продолжают снижаться на торгах 30 января.
Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,38%, до 75,32 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,32%, до 72,39 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 516,85 тенге, евро – в 537,68 тенге, рубля – в 5,26 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 января, можно здесь.