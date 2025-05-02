В какие страны отправляют больше денег жители Казахстана – статистика

Насколько вырос объем переводов денег за рубеж, и в какие страны в основном направляются денежные средства – в материале Zakon.kz.

Объем переводов денег, отправленных через системы международных денежных переводов в марте 2025 года, составил 145,0 тыс. транзакций на сумму 49,9 млрд. тенге, следует из статистики Национального банка РК.

По сравнению с февралем 2025 года наблюдается рост количества переводов на 8,5% и рост объема операций на 4,8%. С января рост составил 20,2% по количеству и 13,1% – по сумме.

Фото: Zakon.kz

Согласно статданным, доля переводов денег, проведенных в марте 2025 года на территории Казахстана, составляет 5,7% от общего количества и 5,2% – от общей суммы отправленных переводов.

Переводы за рубеж

В марте 2025 года за рубеж отправлено 136,8 тыс. транзакций на сумму 47,3 млрд тенге. В сравнении с февралем 2025 года количество выросло на 9,7%, объем операций увеличился на 5,2%.

По объему отправленных денег из Казахстана за рубеж лидируют: Россия – 16,5 млрд тенге, Узбекистан – 10,4 млрд тенге и Турция – 10 млрд тенге. Объемы переводов в другие страны были менее значительными.

Фото: Zakon.kz

Отмечается, что в основном деньги отправляли в долларах США (доля от общего объема отправленных переводов 49%) и в тенге (40%).

Деньги из-за рубежа

Объем денег, полученных из-за рубежа, был меньше. В марте в Казахстан было направлено 53,6 тыс. транзакций на сумму 16,7 млрд тенге. В сравнении с февралем 2025 года количество полученных денежных переводов выросло на 10,9%, а объем операций – на 5,8%.

При этом по объему полученных денег из-за рубежа традиционно лидирует Россия – 4,2 млрд тенге (доля от общей суммы – 25,3%), на втором месте – Соединенные Штаты Америки – 2,9 млрд тенге (17,1%), на третьем – Узбекистан – 1,6 млрд тенге (9,7%). Далее следует Турция – 1,5 млрд тенге (9,1%), а также Германия – 1,4 млрд тенге (доля – 8,4%).

Как и в первом случае, основная доля полученных из-за рубежа переводов денег проводилась в долларах США (56,7% от всего объема). Переводы в казахстанских тенге составили 20,3% от суммы полученных средств.

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