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Курс доллара продолжает стремительно расти

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 15:40 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 486,65 тенге, поднявшись еще на 2,19 тенге.

Средневзвешенный курс юаня поднялся и составил 68,26 тенге (+0,55).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,1-487,9 тенге, евро – по 524-528 тенге, российские рубли – по 5,03-5,13 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 23 октября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,67%, до 75,53 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 0,72%, до 71,22 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в  484,19 тенге, евро – 524,28 тенге, рубля – 5,03 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 октября, можно здесь.

Накануне, 22 октября, курс доллара вырос на торгах на 2,44 тенге.

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