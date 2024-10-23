Курс доллара продолжает стремительно расти

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 486,65 тенге, поднявшись еще на 2,19 тенге.

Средневзвешенный курс юаня поднялся и составил 68,26 тенге (+0,55).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,1-487,9 тенге, евро – по 524-528 тенге, российские рубли – по 5,03-5,13 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 23 октября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,67%, до 75,53 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 0,72%, до 71,22 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 484,19 тенге, евро – 524,28 тенге, рубля – 5,03 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 октября, можно здесь.

Накануне, 22 октября, курс доллара вырос на торгах на 2,44 тенге.