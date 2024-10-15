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Кому повысят зарплаты в Казахстане

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 14:44 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров 15 октября 2024 года на пресс-конференции в правительстве ответил, почему не растут зарплаты казахстанцев, несмотря на экономический рост в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что зарплаты не стоят на месте.

"Предприниматели, развивая свой бизнес и производство, стараются повышать заработные платы своих сотрудников. В бюджетной сфере, как вы знаете, в последние годы тоже повышают зарплаты. Повышения зависят от возможностей бюджета. Мы продолжим эту работу. Повышение благосостояния граждан – наша главная цель. Мы все это понимаем", – сказал Нурлан Байбазаров. 

Министр финансов Мади Такиев дополнил, что проводится большая работа, бюджетникам уже повысили зарплаты, учителям также увеличили заработные платы, минимальная зарплата достигла 85 тыс. тенге.

Журналисты уточнили у министров, считают ли 300 тыс. тенге достойной зарплатой и можно ли на нее прожить? 

"Как я уже отметил, работа по повышению зарплат ведется. По нашим планам до конца 2025 года мы планируем повысить зарплаты еще 600 тыс. государственных служащих", – заявил Байбазаров. 

На вопросы о том, на сколько и кому именно будут повышены зарплаты, он ответил, что это будет уточняться в зависимости от возможностей бюджета.

Ранее министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил, что третий месяц подряд наблюдается ускорение роста экономики в Казахстане. 

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