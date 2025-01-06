Евро стремительно дешевеет: что это значит для казахстанцев

В начале 2025 года курс евро по отношению к доллару упал до самого низкого уровня с ноября 2022 года. Сегодня евро торгуется всего за 1,02 доллара, сообщает Zakon.kz.

Европейская валюта дешевеет не только по отношению к американской. Так только за одну неделю евро потеряло по отношению к казахстанской валюте 4,3 тенге, снизившись с 546.74 до 542.31 тенге.

Если же брать динамику Индекса евро (Euro Currency Index, ECX, EURX — средний показатель изменения курсов пяти мировых валют (доллара США, британского фунта, японской йены, швейцарского франка и шведской кроны) по отношению к евро, - прим.ред.), то мы увидим, что и он опустился с самого высокого показателя (131,58) в августе 2024 года до уровня 125,72 в начале января 2025 года.

Индекс евро. Фото: investing

По мнению европейских аналитиков, единая валюта ЕС продолжила ослабевать в начале нового года из-за опасений относительно экономических перспектив Еврозоны, политической нестабильности и расхождений в денежно-кредитной политике между Европейским центральным банком и Федеральной резервной системой США, пишет EuroNews.

Укрепление доллара США, подкрепленное победой Дональда Трампа на президентских выборах, усугубило слабость евро, и эксперты ожидают, что пара евро-доллар достигнет паритета в 2025 году — уровня, который в последний раз наблюдался в 2022 году, когда начались боевые действия в Украине, считает телеканал.

Сегодня из-за проблем с поставками российского газа в Европу многие европейские страны стали прибегать к более дорогим альтернативным вариантам отопления в суровые зимы.

В итоге фьючерсы на природный газ выросли до двухлетнего максимума выше 4 долларов за миллион британских термических единиц (MMBtu) в начале этой недели, а затем откатились до 3,66 доллара MMBtu.

Слабые экономические данные еще больше подчеркивают проблемы в ЕС. Окончательный производственный индекс PMI S&P Global за декабрь для Франции и Германии показал продолжающееся сокращение. Во Франции также зафиксирован самый резкий спад производственной активности с мая 2020 года, и Центральный банк Франции пересмотрел свой прогноз экономического роста на 2025 год, снизив его до 0,9% с предыдущего прогноза в 1,2%.

Ну и, наконец, Еврозона сталкивается с растущими рисками при президентстве Трампа. Избранный президент США пообещал ввести более высокие пошлины на импорт из Китая, Канады и Мексики, что вызовет удорожание товаров и в Европе.

Тем временем, на фоне "ястребиного сдвига" в политике ФРС США, индекс доллара США стремительно растет, поднявшись выше 109, что также является самым высоким показателем с ноября 2022 года.

Курс евро к доллару. Фото: investing

Как же вести себя казахстанцам во время дешевеющего евро? Спешить избавиться от дешевеющего евро не стоит, уверяет финансовый аналитики Арсен Темирбаев.

"Евро все равно будет выступать способом сохранения денежных средств. Если вы посмотрите на курс евро год назад, то увидите, что 1 января 2024 года один евро стоил 502,24 тенге. Сегодня — 542.31 тенге. Выгода очевидна, поскольку сбережения в евро уберегли вас от инфляции. Ну, а если кто-то планирует в новом году поездку в Европу, то покупать евро сейчас – самое время". Арсен Темирбаев

Отдельный совет аналитик дает тем казахстанцам, которые всерьез занимаются инвестированием в зарубежные валюты.

"В 2025 году можно инвестировать в доллар, поскольку он будет только дорожать на фоне политики президента Трампа как минимум до осени. Но следует присмотреться и к валютам, которые относительно стабильны к доллару. Это, например, гонконгский доллар и дирхам ОАЭ". Арсен Темирбаев

При всем этом все эксперты сходятся во мнении: в 2025 году может произойти что угодно, в том числе и с евро, ведь фактор геополитики, может сыграть в разные стороны. Например, если появятся четкие и надежные сигналы к деэскалации и дальнейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной, и евро, и рубль, и тенге получат весомую поддержку.

Ранее мы рассказали, как новый президент США Трамп поможет Казахстану.