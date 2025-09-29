Ослабление доллара: какие финансовые вызовы ждут казахстанцев

В 2025 году индекс доллара США переживает период самого сильного падения за 50 лет. Только за первые 6 месяцев года DXY падал на более чем 10%. Почему ведущая мировая валюта так быстро теряет вес, и какие последствия ждут инвесторов и бизнес в ближайшем будущем, - в материале Zakon.kz.

Долговая ловушка

Главная причина, расшатывающая фундамент доллара, – это хронический рост государственного долга и дефицита бюджета США. По данным аналитика Джулии Вендлинг из New York Life Investments, соотношение государственного долга к ВВП уже превысило 120%, а ежегодный дефицит бюджета составляет более 5% ВВП. В своей статье "Три фактора, тянущих доллар США вниз" она отмечает:

"Рост валового внутреннего продукта (ВВП) США снижается уже несколько десятилетий. По данным Всемирного банка, в период с 2020 по 2024 год среднегодовой темп роста экономики составил всего 2,4%". Джулия Вендлинг

Когда расходы страны значительно превышают доходы, финансовые рынки начинают сомневаться в способности властей сохранять экономическую устойчивость и обслуживать свои обязательства. Это резкое ухудшение фискальной дисциплины автоматически ослабляет глобальный спрос на доллар как на надежную резервную валюту,- делает вывод специалист.

Экономический тормоз и смягчение политики ФРС

После уверенного роста в 2024 году ограничения в торговой политике, замедление потребительского спроса и общая экономическая неопределенность создают неблагоприятный фон для инвестиций. Остывающая экономика снижает доходность долларовых активов, стимулируя их массовую продажу на мировом рынке.

Ситуацию усугубляет и денежно-кредитная политика.

Федеральная резервная система США планирует сократить ключевую ставку с 5,5% в начале года до приблизительно 2,5% к концу 2026. Такое существенное снижение делает американские активы менее привлекательными по сравнению с альтернативными инвестиционными возможностями в еврозоне, Китае и Японии.

Цена политических решений

Последствия падения доллара ощущаются во всем мире. Для американских компаний эффект двоякий: с одной стороны, дорожает импорт, усиливая инфляционное давление внутри страны; с другой – экспорт становится более конкурентоспособным благодаря удешевлению доллара. Это может стать толчком для промышленности и сельского хозяйства, но одновременно повышает неопределенность на финансовых рынках.

Инвесторы активно пересматривают свои портфели, увеличивая долю золота и других альтернативных валют для защиты капитала. Снижение привлекательности доллара запускает цепную реакцию в международной валютной системе, приближая мир финансов к мультивалютной модели.

Фото: Zakon.kz

"Похудевший" доллар: сравниваем 1995 и 2025 годы

Наглядное сравнение покупательной способности демонстрирует, как сильно ослабла валюта.

Мы посчитали, что в 1995 году на 100 долларов можно было купить, например, 2 пары джинсов Levi's (по 45–50 долларов за пару), 68 литров бензина (цена около 1,47 доллара за галлон), или же оплатить 20 походов в кино (билет стоил 5 долларов) и 30 блюд фастфуда (примерно 3 доллара за порцию). Сумма в 100 долларов покрывала почти неделю продуктов питания для семьи из 2 человек (около 100–120 долларов в неделю).

Что можно купить на 100 долларов сегодня, в 2025 году? Только 1 пару джинсов Levi's (цена выросла до 90–100 долларов), 21 литр бензина (цена около 4,7 доллара за галлон). Можно раз пять сходить в кино (билет вырос до 15–20 долларов) иили 10 порций фастфуда (цена выросла до 8–9 долларов за порцию). Что касается продуктов, 100 долларов покроют всего 2–3 дня питания для семьи, поскольку средняя стоимость продуктов выросла в 3–4 раза.

Сравнивая объем товаров и услуг, доступных на 100 долларов в 1995 году и сегодня, очевидно, что покупательная способность доллара "похудела" в 3–4 раза. Рост цен на базовые товары и услуги значительно опередил номинальную сумму денег.

Как падение индекса доллара влияет на развивающиеся экономики

Ослабление индекса доллара создает для развивающихся стран как новые возможности, так и риски.

Укрепление местных валют: С падением доллара национальные валюты часто укрепляются. Это снижает стоимость обслуживания внешнего долга, номинированного в долларах, уменьшает инфляционное давление и повышает покупательную способность граждан. Рост конкурентоспособности экспорта: Слабый доллар делает товары и сырье развивающихся стран более привлекательными на мировом рынке. Это стимулирует отрасли, ориентированные на внешний рынок, и может компенсировать внутренние экономические проблемы. Нестабильность капитала: Инвесторы активно ищут альтернативы долларовым активам. Краткосрочно рискует возрасти волатильность валют и капитала на фоне общей геополитической неопределенности.

Региональные примеры

Казахстан. Укрепление тенге относительно доллара снижает цены на импорт. Однако, поскольку страна экспортирует нефть и металлы в долларах, ослабление доллара уменьшает выручку в тенге, что осложняет бюджетное планирование. В 2025 году курс тенге колебался от 500 до 540 за доллар, что отражает эти противоречия.

Индия и Китай. Укрепление индийской рупии и китайского юаня против доллара снижает долговую нагрузку компаний. Тем не менее, слабый внутренний спрос в Китае и переоценка валюты оказывают давление на экспортные отрасли.

Бразилия и Южная Африка. Валюты этих стран традиционно подвержены высокой волатильности из-за зависимости от сырьевого экспорта. Падение доллара дает краткосрочную передышку, но политические и торговые риски остаются высокими.

В конце отметим, что за прошлую неделю индекс доллара поднялся до 97,55 – это следствие сильных данных по экономике США (первичные заявки на пособие по безработице упали до самого низкого уровня с июля, при этом заказы на товары длительного пользования неожиданно выросли). И все равно, показатель 97,55 это на 12% ниже, чем было в начале января 2025 года (109,477).

Ранее мы рассказали, что снижение индекса доллара – важный, но далеко не единственный фактор, определяющий курс тенге – анализировать курс тенге только через призму американского доллара недостаточно.