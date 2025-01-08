Курс доллара немного снизился в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 527,23 тенге, понизившись на 0,24 тенге.
Курс юаня по итогам утренних торгов достиг 71,89 тенге, повысившись на 0,26 пункта.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 527,61-530,87 тенге, евро – по 543,41-549,40 тенге, рубли – по 5,04-5,16 тенге.
Мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 8 января. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,65%, до 77,56 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,93% и закрепились на уровне 74,94 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 527,3 тенге, евро – в 544,86 тенге, рубля – в 4,95 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 января, можно здесь.