Курс доллара снизился в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,15 тенге, упав на 1,05 тенге.
Торгов на бирже по юаню не проводилось в связи с празднованием китайского Нового года. Курс рубля незначительно вырос (на 0,03 тенге) и составил 5,29 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518-520 тенге, евро – по 538-542 тенге, рубли – по 5,2-5,25 тенге.
Мировые цены на нефть в пятницу 31 января незначительно выросли.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднялся на 61 цент до 77,48 доллара за баррель. Более активный апрельский контракт стоил $76,37 за баррель, что на 48 центов больше. Американская нефть WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 65 центов до 73,38 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 519,28 тенге, евро – в 540,05 тенге, рубля – в 5,31 тенге.