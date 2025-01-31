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Финансы

Курс доллара снизился в Казахстане

Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 15:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 31 января 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,15 тенге, упав на 1,05 тенге.

Торгов на бирже по юаню не проводилось в связи с празднованием китайского Нового года. Курс рубля незначительно вырос (на 0,03 тенге) и составил 5,29 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518-520 тенге, евро – по 538-542 тенге, рубли – по 5,2-5,25 тенге.

Мировые цены на нефть в пятницу 31 января незначительно выросли.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднялся на 61 цент до 77,48 доллара за баррель. Более активный апрельский контракт стоил $76,37 за баррель, что на 48 центов больше. Американская нефть WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 65 центов до 73,38 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 519,28 тенге, евро – в 540,05 тенге, рубля – в 5,31 тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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