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Финансы

Можно ли разбогатеть на золоте в 2025 году

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 16:41 Фото: pexels
В прошлом году золото выросло в цене на 29% из-за высоких геополитических рисков, вооруженных конфликтов и санкционных противостояний. 2025 год обещает еще большие сюжетные повороты. Стоит ли в таких условиях вкладываться в золото – в материале Zakon.kz.

9 января 2025 года унция золота (31,1034768 граммов) стоит 2 661,41 доллара, один грамм – 85,566 доллара. Национальный банк РК установил стоимость грамма золота в 44 978,2 тенге.

Если мы посмотрим на цену золота год назад, то увидим, что 9 января 2024 года грамм золота стоил 29 562,46 тенге – ровно в полтора раза дешевле. При этом официальная инфляция в РК за год составила 8,6%.

Если "отмотать" время еще на несколько лет назад, то можно увидеть, что 9 января 2018 года грамм золота стоил 13 988,09 тенге, в три с лишним раза дешевле, чем сегодня.

цены золото, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 16:41

Фото: bullion-rates

Вкладывать в золото было выгодно всегда, рассказал старший сотрудник инвестиционной компании Ергазы Таубаев. Этот драгметалл всегда играл роль "тихой гавани" в непредсказуемом море глобальных финансов.

"Если доллар или любая другая валюта потихоньку теряют свою покупательскую способность каждый год, то золото эту способность только наращивает. Особенно сильно это заметно, если вы делаете долгосрочную "золотую" инвестицию".Ергазы Таубаев

Разумеется, всех интересует вопрос, сколько будет стоить золото в 2025 году. Сегодня на цену драгоценного металла влияют четыре фактора, утверждает специалист.

Мировые конфликты. В 2024 году на планете было три главных очага напряженности. Это военные действия на Ближнем Востоке, в Украине и напряженность вокруг Тайваня. Если эти конфликты удастся урегулировать, рост цен на золото замедлится.

Протекционизм и торговые войны. Если администрация Дональда Трампа начнет увеличивать торговые пошлины на импорт, что вызовет рост инфляции сначала в США, а затем и в остальном мире, золото начнет дорожать еще сильней.

Центральные банки государств. Центробанки крупных стран активно увеличивают свои резервы золота. Так, только в ноябре 2024 года мировые центробанки закупили 53 тонны золота, следует из данных World Gold Council (WGC). Крупнейшим покупателем стал Национальный банк Польши, который увеличил свои золотые резервы на 21 тонну, Узбекистан в течение месяца закупил 9 тонн золота, Индия – 8,4 тонны, Казахстан – 5,1 тонны. Все это поддерживает высокий спрос на золото.

Промышленный спрос. Золото, серебро, платина и палладий используются в высокотехнологичных отраслях, например, при производстве аккумуляторов для электрокаров, солнечных панелей и так далее. В 2025 году ожидается развитие этих секторов, что также поддержит цены на металл.

По данным многих аналитиков, к концу 2024 года цена слитка золота весом в унцию может достичь 3 тыс. долларов. Об этом говорят эксперты Bank of America, JPMorgan Chase и Quantix Commodities. Аналитики UBS прогнозируют рост до 2900 долларов за унцию.

В любом случае, даже если ситуация в мире изменится в самую лучшую сторону, золото дешеветь точно не будет, уверяет сотрудник инвестиционной компании Ергазы Таубаев. 2025 год станет годом хороших возможностей для инвесторов в драгоценные металлы.

Ранее мы рассказали, как и где в Казахстане можно купить золото и какие особенности имеют инвестиции в драгметалл.

Андрей Валентинов
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