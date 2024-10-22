Покупаем золото: что нужно знать о вложениях в драгоценный металл

Хранение средств в золоте - один из способов сохранить или приумножить свой капитал. Как и где можно купить золото, и какие особенности имеют инвестиции в драгметалл, в материале Zakon.kz.

Цена на золото за последние несколько месяцев уже несколько раз обновила рекорд. Согласно данным Нацбанка РК 22 октября 2024 года цена за грамм золота достигла 42 344.39 тенге. Таким образом с начала года грамм золота стал дороже примерно на 13 тысяч тенге.

Фото: Zakon.kz

Инвестиции в золото традиционно считаются способом "защитить" деньги от обесценения, а при росте курса, который произошел в последние месяцы и получить заметную доходность. По прогнозам Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов в следующем году цена на золото также продолжит расти. Это значит у инвесторов и граждан, которые ищут способ сохранить свои сбережения – еще есть шанс вложиться в золото. Однако подчеркнем, что принимая решения о таких инвестициях нужно взвесить все возможные риски.

Как купить и хранить золото?

По словам президента Ассоциации обменных пунктов РК Арчина Галимбаева купить золотые слитки в Казахстане на данный момент можно в банковских обменных пунктах, в банках, либо в небанковских обменных пунктах (частных обменниках).

Многие обменники занимаются покупкой и продажей золотых слитков, говорит он. Перед покупкой можно заранее позвонить, уточнить курс, номинал и так далее. Но в целом процедура покупки не отличается от приобретения иностранной валюты.

"Чтобы купить золото в обменных пунктах нужно предъявить удостоверение личности, как и при обратной продаже. При этом предъявлять чек из места, где вы до этого покупали золотой слиток не нужно". Арчин Галимбаев

Проблем при продаже слитка не должно возникнуть, если упаковка, в которой хранится драгметалл не повреждена, не была вскрыта и прочее. Эксперт отметил, что в целом повредить золотой слиток достаточно сложно, однако экспериментировать с этим, тем не менее, не стоит.

Специальных условий для хранения золотых слитков нет, но следует придерживаться элементарных правил. В том числе, хранить золото в сухом месте, держать слитки подальше от детей, и в целом не оставлять его на виду, чтобы избежать кражи. К примеру, разместить слиток можно в специальном сейфе. Однако следует избежать хранения слитка в оружейном сейфе, так как это запрещено законом, пояснил Арчин Галимбаев.

"Можно воспользоваться банковской ячейкой, но необходимо внимательно читать договор, чтобы заранее знать, какие гарантии дает банк. Многие хранят документы, золото и украшения в ячейках. Самое главное, чтобы у вас был доступ к этой ячейке". Арчин Галимбаев

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Добавим, что по данным Нацбанка в Казахстане золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов.

Другие способы приобрести золото

Помимо покупки физического золота, существуют другие способы вложить деньги в драгоценный металл. К примеру, если у вас есть брокерский счет, вы можете приобрести различные ETF (биржевые фонды) или акции золотодобывающих компаний. Иногда стоимость таких инвестинструментов может быть даже ниже, чем цена за грамм "живого" металла.

К примеру, один из самых известных и крупных в мире золотых ETF – SPDR Gold Shares ETF по данным finviz.com, 22 октября он торгуется в пределах 250-252 долларов (около 121 тыс. тенге). Это даже дешевле, чем купить золотой слиток самого малого номинала – 5 грамм (более 211 тыс. тенге). К слову, за год он вырос в цене, более чем на 38%.

По более низкой цене можно приобрести iShares Gold Trust, цена это ETF всего чуть больше 51 доллара (рост за год около 38%). Желающим инвестировать в золото также можно присмотреться к VanEck Gold Miners ETF – 43 доллара. Один из наиболее доступных по цене золотых ETF – GraniteShares Gold Shares (около 27 долларов).

К слову, акции крупнейших золотодобывающих компаний также торгуются по весьма доступной стоимости. Например, акции компании Barrick Gold Corporation – одного из лидеров по добыче золота в мире можно купить менее, чем за 21 доллар, американской Newmont Corporation – чуть более 57 долларов, а Kinross Gold Corporation всего за 10 долларов. В целом, выбор инструмента для инвестиций зависит от ваших инвестиционных целей, уровня риска и финансовых возможностей.

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