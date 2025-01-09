Курс доллара резко снизился в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,75 тенге, понизившись на 2,39 тенге.
Курс юаня по итогам утренних торгов снизился до 71,41 тенге (-0,47).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 526,70-529,87 тенге, евро – по 541,23-547,07 тенге, рубли – по 5,06-5,17 тенге.
Мировые цены на нефть начали снижаться на торгах 9 января. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,13%, до 76,06 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,18% и закрепились на уровне 73,19 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 527,23 тенге, евро – в 544,05 тенге, рубля – в 5,05 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 января, можно здесь.