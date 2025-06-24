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Финансы

Курс доллара резко снизился в Казахстане

курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 15:44 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 июня 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 519,26 тенге, снизившись на 3,84 тенге.

Курс рубля составил 6,64 тенге (-0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,51 тенге (-0,34).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,5-522 тенге, евро – по 602-605 тенге, рубли – по 6,55-6,62 тенге.

Мировые цены на нефть начали снижаться после роста в предыдущие дни.

Стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 2,85% с предыдущей сессии, достигнув отметки 68,51 доллара.

В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 2,73%, до 66,64 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 523,46 тенге, евро – 600,04 тенге, рубля – 6,69 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 июня, можно здесь.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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