Курс доллара резко снизился в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 519,26 тенге, снизившись на 3,84 тенге.
Курс рубля составил 6,64 тенге (-0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,51 тенге (-0,34).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,5-522 тенге, евро – по 602-605 тенге, рубли – по 6,55-6,62 тенге.
Мировые цены на нефть начали снижаться после роста в предыдущие дни.
Стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 2,85% с предыдущей сессии, достигнув отметки 68,51 доллара.
В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 2,73%, до 66,64 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 523,46 тенге, евро – 600,04 тенге, рубля – 6,69 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 июня, можно здесь.