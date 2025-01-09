Когда доллар может вырасти до 550 тенге — прогнозы экспертного сообщества

В Нацбанке представили прогнозы экспертов по курсу доллара, ценам на нефть, инфляции и другим показателям на ближайшие несколько лет. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества.

В рамках опроса эксперты сделали прогнозы по цене на нефть марки Brent, росту экономики Казахстана, инфляции, базовой ставке, экспорту и импорту товаров и услуг, а также курсу тенге.

По курсу валютной пары USD/KZT эксперты скорректировали прогнозы в сторону ослабления. В 2025 году ожидания пересмотрены с 486,9 тенге до 514,5 тенге за доллар США в среднем за год, в 2026 году – с 498,3 до 530 тенге за доллар США. В 2027 году прогнозируется дальнейшее ослабление курса до 550 тенге за доллар США.

Фото: Национальный банк РК

Касательно уровня индекса потребительских цен, по сравнению с предыдущими результатами опроса оценки респондентов были несколько повышены. Медианные значения прогнозов инфляции на 2025 год пересмотрены с 6,9 до 7,5%, на 2026 год – изменены с 6 до 6,5%. А в 2027 году инфляция ожидается на уровне 5,6%.

"Вслед за изменением оценок по инфляции, ожидания по базовой ставке также были пересмотрены. Медианные значения прогнозов на 2025 год скорректированы с 12,5 до 14,7%, на 2026 год – с 10,3 до 11,8%. На 2027 год базовая ставка прогнозируется на уровне 10,5%". Национальный банк РК

При этом, по мнению экспертов, экономика продолжит расти устойчивыми темпами. Оценки аналитиков на 2025 и 2026 годы сохранены на уровне 4,7% и 4,5% соответственно. В 2027 году эксперты прогнозируют рост экономики на уровне 4,5%. Средние темпы роста потенциального ВВП на горизонте пяти лет респонденты оценивают на уровне 4,3%.

Фото: Национальный банк РК

Прогнозы по цене нефти на 2025 год были скорректированы в сторону снижения – с 76,5 до 75,0 доллара. Оценки на 2026 год сохранены на уровне 74 долларов за баррель, а ожидания на 2027 год сложились на уровне 75 долларов.

Также ухудшились прогнозы по экспорту товаров и услуг на 2025 год – с 91,7 до 89,5 млрд долларов. При этом, в 2026 году, согласно прогнозам, объем экспорта сложится немного выше предыдущих оценок, достигнув 91,8 млрд долларов, а в 2027 году составит 91,6 млрд долларов.

В то же время прогнозы по импорту улучшены. В 2025 году эксперты ожидают объем импорта на уровне 74,7 млрд долларов, против предыдущей оценки в 72,5 млрд долларов. Прогноз на 2026 год также пересмотрен в сторону повышения – с 73 до 76,8 млрд, на 2027 год рост на уровне 77,1 млрд долларов.

В Нацбанке указали, что обозначенные диапазоны прогнозов и разнонаправленная динамика макропоказателей указывают на сохраняющуюся неопределенность в оценках аналитиков. Ожидания респондентов по рынку нефти остаются сдержанными на всем прогнозном горизонте, ВВП будет стремиться к потенциальному уровню, а инфляция будет замедляться, сохраняясь выше целевого ориентира.

В сообщении финансового регулятора уточняется, что в опросе приняли участие 12 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. Среди них профессиональные участники финрынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.