Эксперты пересмотрели прогноз по доллару: курс может стать выше

Нацбанк провел опрос среди участников финансового рынка. Эксперты пересмотрели прогнозы по курсу доллара, ВВП, цене на нефть и другим показателям. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В частности, прогнозы по обменному курсу были пересмотрены вверх на 2025-2026 годы на фоне сохраняющейся внешнеэкономической неопределенности и волатильности валютного рынка. В 2025 году медианное значение прогноза повышено с 510 до 514 тенге за доллар США, в 2026 году – с 532 до 540 тенге. В 2027 году ожидания по курсу сохранены на уровне 550 тенге за доллар США.

Также ввиду устойчивого роста инфляционных ожиданий с начала года прогнозы по ИПЦ на 2025 год повышены с 10,6% до 10,7%, на 2026 год – с 9% до 9,4%, на 2027 год – с 6,1% до 6,8%. Уточняется, что рост пессимизма в оценках респондентов указывает на более продолжительное сохранение инфляционного давления на прогнозном горизонте.

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Повышен прогноз и по базовой ставке. С учетом роста инфляционных рисков участники опроса скорректировали ожидания так: по сравнению с предыдущим опросом медианные оценки на конец 2025 года выросли с 15,9% до 16,3%, на 2026 год – с 14,3% до 14,5%, на 2027 год – с 11,5% до 12%.

Фото: Zakon.kz

Сценарные ожидания по цене нефти были пересмотрены вниз на всем прогнозном горизонте. На 2025 год медианная оценка стоимости нефти марки Brent снижена с 75,0 до 69,3 доллара США за баррель. При этом на 2026 и 2027 годы ожидается стабилизация цен на уровне 66 и 66,2 доллара США за баррель, соответственно.

Примечательно, что прогнозы по росту экономики Казахстана в 2025 году были улучшены с 4,7 до 5%. Ожидания респондентов на 2026 и 2027 год остались неизменными – 4,5% и 4,3%, соответственно.

"Диапазоны прогнозов и разнонаправленная динамика некоторых макропоказателей указывают на сохраняющуюся неопределенность в оценках аналитиков. Пессимизм в ожиданиях респондентов по рынку нефти нарастает, что также находит отражение в оценках экспорта и обменного курса, ВВП стремится к потенциалу, а инфляционная динамика ускоряется, препятствуя достижению таргета". Национальный банк РК

Средние темпы роста потенциального ВВП на горизонте 5 лет респонденты оценивают на уровне 4,2%.

Что касается экспорта и импорта, то здесь прогнозы аналитиков пересмотрены под влиянием внешних факторов и обновленных ценовых предпосылок на нефтяном рынке. По экспорту на 2025 год ожидания снижены с 92,2 до 91,1 млрд долларов, в 2027 году – с 93,6 до 92,6 млрд долларов. В 2026 году снижение носит более выраженный характер – с 94,7 до 90,6 млрд.

Прогнозы по объему импорта на 2025 и 2027 годы были пересмотрены в сторону снижения. На 2025 год оценка скорректирована с 75,3 до 75,1 млрд долларов, на 2027 год – с 77,5 до 77,2 млрд. В 2026 году прогноз немного улучшен – с 76,0 до 76,1 млрд долларов.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в первом квартале 2025 года внешнеторговый оборот Казахстана продолжил демонстрировать отрицательную динамику.