Курс доллара вырос на торгах в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 526,81 тенге, повысившись на 1,91 тенге.
Курс юаня по итогам утренних торгов увеличился до 71,60 тенге (+0,18).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 527,56-530,25 тенге, евро – по 541,99-547,22 тенге, рубли – по 5,09-5,20 тенге.
Мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 10 января. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,03%, достигнув 78,47 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2,06% и закрепились на уровне 75,45 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 527,23 тенге, евро – в 544,05 тенге, рубля – в 5,05 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 января, можно здесь.