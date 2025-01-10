Курс доллара вырос на торгах в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 января 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 526,81 тенге, повысившись на 1,91 тенге.

Курс юаня по итогам утренних торгов увеличился до 71,60 тенге (+0,18).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 527,56-530,25 тенге, евро – по 541,99-547,22 тенге, рубли – по 5,09-5,20 тенге.

Мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 10 января. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,03%, достигнув 78,47 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2,06% и закрепились на уровне 75,45 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 527,23 тенге, евро – в 544,05 тенге, рубля – в 5,05 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 января, можно здесь.