Какие товары и услуги больше всего подорожали в Казахстане – результаты опроса населения

Инфляционные ожидания казахстанцев в марте снизились. При этом был отмечен рост цен на определенные товары и услуги, сообщает Zakon.kz.

Инфляционные ожидания населения на горизонте одного года остаются волатильными, снизившись в марте 2025 года до 12,6% с 13,7% в феврале, говорится в публикации Национального банка.

Уточняется, что снижение связано с ослаблением восприятия текущей инфляции, сокращением влияния курсового фактора, а также смещением высоких ожиданий в зону неопределенности.

При этом медианная оценка ожидаемой инфляции через 5 лет в марте 2025 года осталась на уровне 13,5%. Одновременно с этим наблюдалось улучшение потребительских настроений за счет увеличения оценок по перспективам развития страны и готовности к крупным покупкам.

Фото: Национальный банк РК

Медианная оценка воспринимаемой инфляции за последние 12 месяцев снизилась до 12% против 12,4% в феврале 2025 года.

Доля респондентов, отметивших рост цен на продукты питания, в марте 2025 года снизилась до 73,9% с 79,7% месяцем ранее. При этом увеличилась доля тех, кто отметил рост цен на непродовольственные товары с 9,2% до 12,6%, а также платные услуги до 9,9% с 8,1%.

"Наибольшее количество респондентов в марте 2025 года среди продуктов питания отметило рост цен на фрукты и овощи, мясную и молочную продукцию. В структуре непродовольственных товаров население указало на удорожание лекарств и медикаментов, бытовой химии, одежды и обуви. Среди платных услуг респонденты в наибольшей степени отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги, услуги интернета и сотовой связи, медицинские услуги". Национальный банк РК

Индекс потребительских настроений в марте 2025 года увеличился до 98,9 (февраль 2025 года – 97,1).

Фото: Национальный банк РК

В оценках ожиданий увеличилась оценка по перспективам развития страны в ближайший год и в ближайшие пять лет до 112,8 и до 98,3 соответственно. При этом оценка изменения личного материального положения в ближайший год снизилась до 108,5. В оценках текущего состояния снизились показатели личного материального положения за последний год, составив 83, а готовность к крупным покупкам увеличилась до 91,7.

Добавим, что, согласно результатам опроса, 47,8% респондентов считают, что в следующие 12 месяцев цены на товары и на услуги будут расти так же, как и сейчас. При этом 26,1% ожидают более быстрого роста цен. В то же время только 12,9% предполагают, что цены увеличатся более чем на 20%.

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