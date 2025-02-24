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Финансы

Страхование жизни в Казахстане стало более прибыльным: насколько выросли премии и выплаты в секторе

страхование жизни, выплаты, премии, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 14:14 Фото: Freepik
Рынок страхования стал лидером по приросту ключевых показателей среди всех сегментов финрынка в 2024 году, согласно оценкам аналитиков. Подробнее – в материале Zakon.kz.

По итогам 2024 года активы компаний по страхованию жизни (КСЖ) увеличились до 1,6 трлн тенге и заняли 54% от суммарных активов всего страхового рынка. При том, что годом ранее показатель составлял всего 45%, поделились в аналитическом центре АФК.

Чистая прибыль сектора за прошлый год также заметно выросла – на 47%, или 44 млрд тенге, за счет увеличения страховой выручки, положительной переоценки активов из-за ослабления тенге и полученных вознаграждений по ценным бумагам и вкладам. На фоне увеличения прибыли суммарный капитал КСЖ вырос до 304 млрд тенге (+22%, или 56 млрд).

Фото: АФК

Рост премий и выплат

Объем страховых премий за 2024 год вырос почти в два раза (+93%, или 471 млрд тенге), главным образом за счет повышенного спроса на продукты добровольного личного страхования. В этом сегменте рост за год составил +101%, или 422 млрд тенге.

Аналитики обратили внимание, что практически трехзначный рост показали пенсионное аннуитетное страхование (+230%, или 322 млрд тенге), а также страхование от несчастных случаев (+189%, или 88 млрд тенге).

Фото: АФК

Премии в сегменте обязательного страхования росли более умеренно: +56% за год, или на 50 млрд тенге. Они полностью приходятся на страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей (ОСНС).

Рост выплат был менее впечатляющим: +62%, или на 43 млрд тенге. В основном увеличились выплаты по обязательному страхованию ОСНС: на 203%, или 30 млрд тенге.

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"Прирост страховых премий в сравнении с выплатами обусловил улучшение их соотношения по итогам 2024 года до 11,4% против 13,7% по итогам 2023 года".АФК

В ассоциации уточнили, что несмотря на рост количества участников, концентрация в секторе страхования жизни остается высокой: на топ-5 компаний по размеру активов приходится 88% суммарных активов сектора, в сравнении с показателем 86% годом ранее.

Ранее Zakon.kz рассказывал об особенностях обязательного соцстрахования казахстанцев, работающих по договорам ГПХ.

Ольга Кудряшова
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