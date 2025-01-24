#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
522.42
543.89
5.28
Общество

Бозумбаев прокомментировал "утечку" расшифровки черных ящиков упавшего возле Актау самолета

Актау, крушение самолета, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 13:48 Фото: МЧС РК
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге в правительстве 24 января 2025 года прокомментировал появление в интернете якобы расшифрованных переговоров экипажа с диспетчерами перед падением самолета под Актау, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в расшифровке участвовали эксперты из Казахстана, а также специалисты из Азербайджана, России и Бразилии.

"Все имели равный доступ. Я прослушал записи (слитые в интернет. – Прим. ред.) и считаю, что это больше похоже на наземные переговоры, так как там не слышно общения между членами экипажа. В черных ящиках фиксируются все переговоры капитана, пилота и членов экипажа. Там немножко больше. Исходя из этого, я понял, что опубликованная информация не является утечкой из нашей расследовательской группы", – озвучил Канат Бозумбаев.

Также журналисты уточнили, планируется ли искать источник утечки.

"А зачем искать источник, если мы не рассматриваем это как утечку расшифровки черных ящиков? То, что кто-то опубликовал в интернете, не значит, что это истина. Есть большое отличие между содержимым черных ящиков и тем, что было опубликовано", – ответил Канат Бозумбаев.

Ранее зампремьера рассказал, когда завершится расследование крушения самолета недалеко от Актау.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 13:48
Крушение самолета под Актау: генпрокурор Азербайджана сделал заявление
, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 13:48

25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
1,4 трлн тенге потребуется на модернизацию энергетического и коммунального секторов
Общество
14:11, Сегодня
1,4 трлн тенге потребуется на модернизацию энергетического и коммунального секторов
Аэропорт Астаны обратился к пассажирам с важной просьбой из-за сбоя в работе правительственных сайтов
Общество
14:09, Сегодня
Аэропорт Астаны обратился к пассажирам с важной просьбой из-за сбоя в работе правительственных сайтов
Постепенное повышение или свободное плавание: Бозумбаев высказался о ценах на ГСМ
Общество
14:08, Сегодня
Постепенное повышение или свободное плавание: Бозумбаев высказался о ценах на ГСМ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: