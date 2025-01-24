Бозумбаев прокомментировал "утечку" расшифровки черных ящиков упавшего возле Актау самолета

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге в правительстве 24 января 2025 года прокомментировал появление в интернете якобы расшифрованных переговоров экипажа с диспетчерами перед падением самолета под Актау, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в расшифровке участвовали эксперты из Казахстана, а также специалисты из Азербайджана, России и Бразилии.

"Все имели равный доступ. Я прослушал записи (слитые в интернет. – Прим. ред.) и считаю, что это больше похоже на наземные переговоры, так как там не слышно общения между членами экипажа. В черных ящиках фиксируются все переговоры капитана, пилота и членов экипажа. Там немножко больше. Исходя из этого, я понял, что опубликованная информация не является утечкой из нашей расследовательской группы", – озвучил Канат Бозумбаев.

Также журналисты уточнили, планируется ли искать источник утечки.

"А зачем искать источник, если мы не рассматриваем это как утечку расшифровки черных ящиков? То, что кто-то опубликовал в интернете, не значит, что это истина. Есть большое отличие между содержимым черных ящиков и тем, что было опубликовано", – ответил Канат Бозумбаев.

Ранее зампремьера рассказал, когда завершится расследование крушения самолета недалеко от Актау.

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25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.