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Общество

Как повышение ставки НДС повлияет на цены, рассказал Жумангарин

Серик Жумангарин, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 15:26 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве 28 января 2025 года рассказал о влиянии возможного повышения ставки НДС на покупательскую способность казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Жумангарин признал, что повышение ставки НДС повлияет на цены в стране.

"Это, безусловно, повлияет, в разных отраслях по-разному. Мы считали, что повышение ставки среднюю нагрузку на предприятия даст всего в 4%. Но конечный потребитель, безусловно, ощутит на себе повышение цен. Оно будет, и мы коридор инфляции считали, где-то увеличение до 4,5%, может быть. И это увеличение нам необходимо нивелировать тем, что эти дополнительные финансовые ресурсы, прежде всего, должны пойти на реальный сектор. Это сложная экономика, это экономика простых вещей. Но казахстанский бизнес станет более конкурентоспособным благодаря тому, что ставка выровняется, возврат у него вырастет при экспорте. Все модели показывают, что повышение будет краткосрочным", – сказал он.

При этом он отметил, что планируется повысить адресную социальную помощь, проиндексировать социальные выплаты и пособия, а также зарплаты работникам бюджетной сферы, чтобы нивелировать эти риски.

"Если реформа будет реализована так, как сейчас говорят все, то мы, естественно, увеличим АСП, мы охватим всех, кто в нее попадет. Мы проиндексируем всем бюджетникам зарплаты, пенсии и тому подобное. Но основная идея такая – чтобы бедные не почувствовали эту реформу. Поэтому мы и сейчас очень осторожно к ней подходим... Мы просчитали эту реформу на макрофинансовой модели Нацбанка – она дает очень хороший эффект: это мощнейший толчок дальнейшему развитию страны, и позволит создать качественные рабочие места", – подчеркнул заместитель премьер-министра.

28 января Серик Жумангарин рассказал, когда будет принято решение по ставке НДС. По его словам, это может быть в 15-20 числах февраля.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства озвучил, что необходимо повысить ставку НДС.

Мадина Мамырханова
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