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Финансы

Каких сфер не коснется повышение НДС, рассказал Жумангарин

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 20:30 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве 28 января 2025 года рассказал, какие сферы не затронет предлагаемое повышение НДС, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему правительство отказалось от дифференцированной ставки НДС и не приведет ли повышение ставки с 16 до 20% к массовому банкротству малого и микробизнеса.

В ответ Серик Жумангарин заявил, что особенностью этой реформы является упорядочение и систематизация списка плательщиков НДС.

"Сейчас плательщиками данного налога являются 137 700 субъектов бизнеса, из них реально платят 88 тыс., то есть 4% из 2,3 млн субъектов бизнеса… Мы не говорим, что на 20% поднимем. Это предложение. Но мы не считаем, что это приведет к массовому банкротству бизнеса. А что касается дифференциации, это большая реформа, и если мы сейчас уйдем в детали, вы и вовсе ничего не поймете. Например, для сельхозтоваропроизводителей предусмотрена ставка в 0%, то есть не поднимаем для них, их нужно поддерживать, так как они являются поставщиками основных продуктов питания. Фармацевтика и медицина – 10%, чтобы завтра негативно не сказалось на здоровье населения, такая дифференциация внутри предусмотрена", – заявил он. 

28 января премьер-министр Серик Жумангарин напомнил, что на сегодня на обсуждении в Парламенте находится проект нового Налогового кодекса и в нем предусмотрен ряд мер, связанных с сокращением налоговых льгот, повышением налогов для банков второго уровня, игорного бизнеса, предметов роскоши.

Мадина Мамырханова
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