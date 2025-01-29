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Финансы

Казахстанцам хотят дать возможность покупать жилье и авто в лизинг

Тенге, ипотека, аренда жилья, покупка квартиры, дома, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 10:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса приняли в работу проект закона, которым для казахстанцев расширяется перечень финансовых инструментов для покупки жилья и автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения лизинга для физических лиц".

Депутат Татьяна Савельева отметила, что документ разработан депутатами Мажилиса.

"Проектом закона предлагается внедрить лизинг для физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Что позволит им получить доступ к таким активам, как автотранспортные средства и недвижимость. Законопроектом установлено ограничение предмета лизинга имуществом, которое подлежит государственной регистрации. Ожидается, что в результате принятия проекта закона улучшится доступ граждан к финансовым услугам, снизится закредитованность населения и долговая нагрузка", – отметила депутат.

28 января председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что в Казахстане продолжается рост кредитования населения. Он составил 24,4%. В том числе потребительские кредиты выросли на 33,5%.

Мадина Мамырханова
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