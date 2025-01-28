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Общество

Жумангарин ответил, не ляжет ли изменение ставки НДС на плечи среднего класса

Серик Жумангарин, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 16:17 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве 28 января 2025 года ответил, не окажется ли средний класс под наибольшей нагрузкой из-за компенсации изменения ставки НДС для социально уязвимых слоев населения, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, так не случится.

"Это фискальный маневр. Мы снижаем нагрузку на фонд оплаты труда, одновременно повышая НДС для определенного предела и конечного потребления. Я думаю, эти две меры должны друг друга нивелировать. Расчеты показывают, что будет небольшой рост цен. Именно поэтому мы говорим о том, что этот рост ударит по социально уязвимым слоям населения – получателям АСП. Для них мы проведем индексацию пенсий и зарплат, чтобы, по крайней мере, люди не страдали от этой реформы. Но наша цель – не оставаться в замкнутом круге бесконечной социальной поддержки", – дополнил он.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что после этого планируется увеличить, как минимум, в два с половиной раза бюджет развития.

"Для чего? Чтобы реальный сектор экономики начал, наконец, развиваться. Это самое главное. Это новые высококачественные рабочие места, высокооплачиваемые рабочие места, которые нужны нашей экономике и которых сейчас не хватает. Тогда круг замкнется, и реформа начнет работать", – заявил он.

28 января Серик Жумангарин рассказал, когда будет принято решение по ставке НДС. По его словам, это может быть в 15-20 числах февраля.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства озвучил, что необходимо повысить ставку НДС.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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