США угрожает странам Европы введением торговых пошлин
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Избранный президент США Дональд Трамп угрожает добавить 27 стран из Евросоюза в список торговых партнеров, на которых он наложит пошлины, если они не предпримут шаги по импорту большего количества товаров из США, сообщает Zakon.kz.
По данным Бюро переписи населения, в 2023 году торговый дисбаланс США с ЕС по товарам составил 209 млрд долларов. Импорт из Европы составил 576 млрд долларов, а экспорт из США – 367 млрд долларов.
"Я сказал Евросоюзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит с Соединенными Штатами путем крупномасштабной закупки нашей нефти и газа. В противном случае это тарифы сплошь и рядом!", – написал Трамп в социальных сетях.
Представитель Еврокомиссии Улоф Гилл в ответ на пост Трампа заявил:
"Мы готовы обсудить с избранным президентом Трампом, как мы можем еще больше укрепить и без того прочные отношения, в том числе путем обсуждения наших общих интересов в энергетическом секторе".
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп настроен отменить переход на
летнее время. По мнению экспертов, это может улучшить здоровье и
благополучие людей.
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