США угрожает странам Европы введением торговых пошлин

Избранный президент США Дональд Трамп угрожает добавить 27 стран из Евросоюза в список торговых партнеров, на которых он наложит пошлины, если они не предпримут шаги по импорту большего количества товаров из США, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро переписи населения, в 2023 году торговый дисбаланс США с ЕС по товарам составил 209 млрд долларов. Импорт из Европы составил 576 млрд долларов, а экспорт из США – 367 млрд долларов.

"Я сказал Евросоюзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит с Соединенными Штатами путем крупномасштабной закупки нашей нефти и газа. В противном случае это тарифы сплошь и рядом!", – написал Трамп в социальных сетях.

Представитель Еврокомиссии Улоф Гилл в ответ на пост Трампа заявил:

"Мы готовы обсудить с избранным президентом Трампом, как мы можем еще больше укрепить и без того прочные отношения, в том числе путем обсуждения наших общих интересов в энергетическом секторе".

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп настроен отменить переход на летнее время. По мнению экспертов, это может улучшить здоровье и благополучие людей.

