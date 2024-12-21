#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Мир

США угрожает странам Европы введением торговых пошлин

США угрожает странам Европы введением торговых пошлин , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 06:58 Фото: pixabay
Избранный президент США Дональд Трамп угрожает добавить 27 стран из Евросоюза в список торговых партнеров, на которых он наложит пошлины, если они не предпримут шаги по импорту большего количества товаров из США, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро переписи населения, в 2023 году торговый дисбаланс США с ЕС по товарам составил 209 млрд долларов. Импорт из Европы составил 576 млрд долларов, а экспорт из США – 367 млрд долларов.

"Я сказал Евросоюзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит с Соединенными Штатами путем крупномасштабной закупки нашей нефти и газа. В противном случае это тарифы сплошь и рядом!", – написал Трамп в социальных сетях.

Представитель Еврокомиссии Улоф Гилл в ответ на пост Трампа заявил:

"Мы готовы обсудить с избранным президентом Трампом, как мы можем еще больше укрепить и без того прочные отношения, в том числе путем обсуждения наших общих интересов в энергетическом секторе".

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп настроен отменить переход на летнее время. По мнению экспертов, это может улучшить здоровье и благополучие людей.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Семилетняя девочка погибла из-за ножевого нападения в начальной школе в Хорватии
Мир
06:45, Сегодня
Семилетняя девочка погибла из-за ножевого нападения в начальной школе в Хорватии
Жители Таиланда спасаются от сильного наводнения
Мир
06:30, Сегодня
Жители Таиланда спасаются от сильного наводнения
За обезглавливание учителя осудили восемь человек во Франции
Мир
04:30, 21 декабря 2024
За обезглавливание учителя осудили восемь человек во Франции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: