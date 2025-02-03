Упадет ли курс доллара на этой неделе – мнения аналитиков

В начале февраля курс доллара США к тенге будет испытывать разнонаправленные колебания. Укрепление российского рубля и возможный рост цен на нефть поддержат тенге. А рост индекса доллара будет "давить" на казахстанскую валюту, способствуя ее ослаблению, сообщает Zakon.kz.

В условиях глобальной экономической неопределенности и влияния различных факторов на мировые рынки точный прогноз курса USD/KZT сильно затруднен, так считает большинство финансовых экспертов. Рекомендуется внимательно следить за развитием ситуации на валютных и сырьевых рынках, а также за решениями ключевых экономических игроков, чтобы принимать обоснованные решения в сфере финансов и инвестиций. Тем не менее некоторые прогнозы сделать можно.

Во-первых, мы видим положительную динамику по валютному курсу января.

Как сообщил Нацбанк Казахстана, в январе обменный курс USD/KZT укрепился на 1,3%, до 518,2 тенге за 1 доллар США.

При этом среднедневной объем торгов на KASE снизился за месяц с 254 млн долларов в декабре до 227 млн долларов в январе. Объем торгов в январе составил 4,5 млрд долларов, после 5,3 млрд долларов в декабре.

Во-вторых, такое "положительное поведение" тенге было обусловлено недельным ростом цен на нефть (с 75,47 долларов за баррель нефти Brent 30 января до 76,5 долларов за баррель 2 февраля) и плюсовой динамикой российского рубля (месячный рост – с 110,42 рубля за доллар 4 января до 97,81 рублей за доллар на 1 февраля).

Рост курса рубля наблюдался в связи с завершением январского налогового периода в России, во время которого экспортеры традиционно увеличивают продажу иностранной валюты. Дополнительное влияние оказало сезонное снижение объемов импорта, что совпало с продолжительными каникулами в Китае. В результате спрос на юани временно сократился. По мере завершения налоговых выплат рубль продолжил укрепляться, достигнув максимальных значений за последние три месяца.

Казалось бы, все шло хорошо, однако сегодня, после объявления о введении президентом США новых торговых пошлин, ситуация резко поменялась, отмечает финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

"Тенге "передумал" укрепляться, видимо, на фоне роста индекса доллара, к которому стал восприимчив с конца прошлого года, по словам Нацбанка. С утра курс ушел к отметке 520,95 тенге за один доллар". Андрей Чеботарев

Действительно, начало первой рабочей недели февраля отметилось рядом значимых событий, отмечает старший сотрудник инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

Объявление администрацией Дональда Трампа о повышении тарифов на товары из Китая, Канады и Мексики стало главным триггером стремительного роста индекса доллара, который подскочил за трое суток с отметки 107,624 до 109,4. (Индекс доллара (USDX) – отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. – Прим. ред.).

На такой стремительный рост первым отреагировали цены на золото, достигнув исторического максимума, затем – начали падать валюты других стран, например, основная валютная пара EUR/USD за неделю снизилась до 1,0362. Дополнительным фактором, влияющим на глобальные рынки, остается празднование китайского Нового года, которое продлится и на текущей неделе, что также может отразиться на спросе и движении капиталов. Мы видим, как сегодня к доллару слабеют все валюты развивающихся стран. Рубль упал на 0,94%, турецкая лира за сутки снизилась на 0,64%, индийская рупия потеряла 0,67%. Скорее всего, это панические настроения, и настоящие курсы мы узнаем через несколько часов, когда откроются рынки США.

"Учитывая все факторы, воздействующие на курсообразование тенге, можно сделать прогноз, что курс доллара на этой неделе будет находиться в пределах 523-525 тенге за доллар. Об укреплении национальной валюты РК нужно забыть минимум на неделю". Ергазы Таубаев

Ранее мы рассказали, почему анонсированное Дональдом Трампом оживление американской экономики в конечном итоге будет выгодно для нашей страны. Ведь правительство Казахстана через инструменты Национального банка активно инвестирует в американские ценные бумаги. Туда вкладываются и деньги Нацфонда, и пенсионные средства. Чем выше будет доходность ценных активов США, тем больше мы получим в виде дивидендов.