Курс доллара вырос в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 521,60 тенге, повысившись на 3,40 тенге.
Торгов на бирже по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китайской Народной Республике.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 521,18-523,35 тенге, евро – по 534,07-538,33 тенге, рубли – по 5,19-5,27 тенге.
Мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 3 февраля.
Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 1,57%, до 76,86 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,45%, до 74,28 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,14 тенге, евро – в 537,57 тенге, рубля – в 5,27 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 февраля, можно здесь.