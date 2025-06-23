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Финансы

Курс доллара вырос в Казахстане

цена доллара на торгах, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 15:42 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 июня 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,46 тенге, поднявшись на 1,54 тенге.

Стоимость рубля на торгах составила 6,65, снизившись на 0,02.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,85 тенге (+0,37).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 522,5-524,9 тенге, евро – по 601-606 тенге, рубли – по 6,55-6,67 тенге.

Мировые цены на нефть немного выросли на биржах 23 июня 2025 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent еще немного повысилась, достигнув с предыдущей сессии отметки в 75,93 доллара за баррель (+0,60%).

Цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на +0,51%, достигнув 74,22 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 521,57 тенге, евро – 601,01 тенге, рубля – 6,65 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 июня, можно здесь.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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