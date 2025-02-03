Доллар упадет до 498,5 тенге – прогноз аналитиков

Аналитический центр AERC опубликовал новый макроэкономический отчет по Казахстану, в котором представлены основные экономические тенденции и прогнозы на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Согласно ожиданиям, в 2025 году темпы роста реального ВВП страны достигнут 4,6% в годовом выражении, что превышает предыдущую оценку в 4,0%. Пересмотр прогноза в сторону увеличения обусловлен усилением фискального стимулирования со стороны государства, а также улучшением перспектив потребительского и инвестиционного спроса.

Прогноз основывается на предполагаемом уровне добычи нефти в Казахстане – 89 млн тонн. В случае успешного запуска проекта расширения Тенгизского месторождения в конце первого квартала 2025 года, а также решения возможных санкционных вопросов, касающихся казахстанского нефтедобывающего сектора, возможен дополнительный пересмотр прогноза в сторону повышения, говорится в отчете.

aerc.org.kz

Дефицит государственного бюджета, по оценкам AERC, в 2024 году составит 3,37 трлн тенге (или -2,3% к ВВП), тогда как в октябре прогнозировался более значительный показатель – 5,82 трлн тенге (-4,2% к ВВП). Основная причина пересмотра – ожидаемый рост трансфертов из Национального фонда.

В то же время прогноз по инфляции был пересмотрен в сторону ухудшения. Теперь ожидается, что среднегодовая потребительская инфляция достигнет 7,0% (г/г), тогда как в октябрьском прогнозе предполагалось 6,7%. AERC также допускает дальнейший пересмотр показателя вверх в случае усиления факторов, способствующих росту цен.

Фото: aerc.org.kz

Проблема недополучения налоговых поступлений сохранится в 2025 году, что потребует продолжения значительных изъятий средств из Национального фонда. Благодаря этим ресурсам дефицит бюджета удастся удержать на уровне -2,3% к ВВП (ранее прогнозировалось -4,2%).

"Ожидается также рост объемов импорта, что наряду с расширением торгового дефицита в сфере услуг приведет к увеличению отрицательного сальдо текущего счета до -8% к ВВП (в октябре прогнозировалось -5,2%)". Генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин

По мнению эксперта, мир сегодня вообще находится на этапе перехода к новому технологическому укладу, что в научной среде называют "точкой бифуркации".

Айгазин подчеркивает, что сегодня люди испытывают тревожность по поводу будущего, ожидая от мировых лидеров решительных действий. И, конечно, большие надежды возлагаются на возможное завершение военного конфликта в Украине.

Остается открытым вопрос, станет ли новый президент США Дональд Трамп драйвером глобального развития или источником нестабильности.

В 2025 году мировая повестка во многом будет зависеть от политики новой американской администрации. Исторические аналогии, представленные в разделе отчета "Шоу Трумена и Трампа – циклы истории", демонстрируют, что возвращение Дональда Трампа может оказать значительное влияние на мировой порядок. Экономическая политика Трампа, известная как "Маганомика", будет определять глобальные тренды в среднесрочной перспективе.

Айгазин также считает, что при новом президенте США усилится влияние технологических корпораций, особенно компаний Кремниевой долины. Это, с одной стороны, ускорит развитие искусственного интеллекта и других инновационных технологий, но, с другой – приведет к росту социального неравенства. Кроме того, противоречивость риторики Трампа может усугубить нестабильность мировой финансово-экономической системы.

Ранее мы рассказали о том, что в начале февраля 2025 года тенге может войти в зону высокой волатильности. Укрепление российского рубля и возможный рост цен на нефть поддержат тенге. А рост индекса доллара будет "давить" на казахстанскую валюту, способствуя ее ослаблению.