Доллар продолжает дешеветь на торгах 14 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 506,21 тенге, снизившись еще на 3,63 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,30 тенге (-0,02).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,14 тенге (-0,96).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 507,9-510,5 тенге, евро – по 570-575 тенге, рубли – по 6,19-6,31 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 14 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,63%, до 66,21 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 0,63%, до 63,27 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,06 тенге, евро – 566,32 тенге, рубля – 6,32 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 мая, можно здесь.