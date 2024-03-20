Стоит ли ждать существенного роста инфляции в Казахстане в 2024 году

Под влиянием чего на данный момент формируется инфляция в Казахстане, и есть ли предпосылки для ее существенного роста в 2024 году, в материале Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, инфляция в Республике Казахстан по итогам февраля 2024 года за год замедлилась и составила 9,3%. Однако за месяц темпы роста инфляции ускорились и составили 1,1%, против 0,8% в предыдущем месяце.

Больше всего выросли цены на платные услуги – 12,8% (против 12,3% в январе). Далее следовали непродовольственные товары – на 8,5%, продовольственные товары – на 7,4%, которые были ниже январских показателей.

Фото: Бюро национальной статистики РК

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов также заявлял, что месячная инфляция за февраль 2024 года сложилась значительно выше среднеисторических значений.

"В феврале, помимо сезонных и административных факторов, ускорился рост цен на рыночные товары и услуги. В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики существенно ограничено", – отмечал глава Нацбанка.

Говорить о всплеске рано

Замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали подчеркнул, что инфляция в Казахстане в феврале 2024 года составила 9,3%, что отражает понижение динамики год-к-году. Так, в январе индекс потребительских цен составлял 9,5%, в конце прошлого года – 9,8-10,3%. Таким образом, наблюдается постепенное остывание инфляционных процессов. Кроме того, потребительская инфляция третий месяц фиксируется в пределах однозначных значений.

"Стоит обратить внимание на то, что некоторый импульс прироста демонстрируется в категории инфляции услуг и непродовольственных товаров, но прирост незначительный. Так, услуги подорожали на 12,8% год-к-году в феврале после 12,3% в январе, а непродовольственные товары – на 8,5% при темпе 8,6% месяцем ранее. Поэтому говорить о каком-то новом всплеске инфляции как минимум рано". Жаннур Ашигали

Что касается рисков роста инфляции на текущий год, то здесь значимым источником возобновления прироста инфляционных процессов, по его мнению, может стать возможная курсовая переоценка тенге, продолжение импорта инфляции из экономик торговых партнеров.

"Однако наш базовый сценарий предполагает постепенное движение в сторону стабилизации инфляционных тенденций, пребывание ИПЦ в рамках однозначных значений в целом по году, выход во второй половине 2025 года в район таргета макрорегулятора". Жаннур Ашигали

Напомним, что Нацбанк установил среднесрочную цель по инфляции на уровне 5%.

Есть ли причины для беспокойства?

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев полагает, что рост в секторе услуг в феврале был "догоняющим", то есть предприятия, работающие в этом сегменте, подняли цены, которые до этого были вынуждены сдерживать, несмотря на существенный рост в других сферах.

Сейчас, когда ситуация с ростом цен на продовольствие стала относительно стабильной, а потребители увереннее после "шокового" роста на продовольствие в предыдущие два года, цены в секторе услуг "подтянулись" до общего уровня.

"Предприятия как могли покрывали издержки, возможно, часть брали на себя. Пытались как-то абсорбировать. Однако цены на бензин растут, и я подозреваю, что к лету они вырастут еще больше. Цены на коммунальные услуги также продолжают расти с прошлого года, соответственно, все этого приводит к тому, что у бизнеса появляются дополнительные расходы". Арман Бейсембаев

В такой ситуации у предприятий есть два варианта: пожертвовать прибылью и не повышать цены, либо начинать перекладывать свои расходы на клиента.

Будут ли в дальнейшем существенно расти цены в этом году – вопрос, который требует наблюдений. Однако некоторые предпосылки для существенной инфляции в этом году имеются, считает аналитик.

"Рост цен не остановится, потому что инфляционный процесс продолжается. Другое дело, что по итогам 2022 года мы получили 20%-ный рост цен, и это был шок. А текущий рост на уровне 8-9% – это более чем умеренно, и в целом это неплохо для экономики нашего типа", – говорит Арман Бейсембаев.

Тем не менее, если обратить внимание на индекс потребительских цен в США, то там инфляция неожиданно ускорилась, определенное ускорение цен наблюдается и в еврозоне.

"Мы не можем предсказать, был ли это временный скачок, связанный с геополитической ситуацией, или нет. Это может оказаться случайной флуктуацией (отклонением. – Прим. ред.), и до середины этого года в принципе ситуация вернется на прежнюю траекторию, и инфляция продолжит снижаться". Арман Бейсембаев

Аналитик считает, что по итогам марта картина станет яснее, и тогда можно будет делать более смелые предположения о тренде на ускорение инфляции, либо говорить о его отсутствии.

"Если в марте цены вырастут сильнее, чем в феврале, то уже можно будет предварительно говорить, что это какая-то тенденция в сторону роста цен, и будет повод осторожно предполагать, что инфляция ускоряется. На это нужно смотреть в динамике. Пока что данные, которые получает Нацбанк, оптимизма не внушают". Арман Бейсембаев

Влияние США и ЕС

Некоторое ускорение инфляции сейчас действительно наблюдается в США и еврозоне, и это косвенно влияет и на весь мир, комментирует генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев.

"Причина нового импульса роста европейских цен в основном из-за проблем с транспортировкой товаров через Красное море по причине обстрелов со стороны йеменских хуситов. По этой причине товары из Азии в Европу идут вокруг Африки, что заметно увеличивает себестоимость и замедляет поставки на лишние 3-4 недели". Мурат Кастаев

В США причиной не спадающей инфляции является перегретая экономика, сильный потребительский спрос и устойчивый рынок труда.

Эксперт отметил, что месячная динамика инфляции в Казахстане вновь начала ускорение после 5-6 месяцев ежемесячного замедления. Этому способствуют проинфляционные факторы, такие как высокие расходы госбюджета, рост потребительского кредитования, рост импорта. По его мнению, в прошлом году Нацбанк запоздал со снижением базовой ставки, и сейчас ее снижение идет на фоне остановившейся или даже растущей инфляции.

"В результате сейчас пространство для маневра Нацбанка сузилось, и снижать ставку уже возможности нет. На мой взгляд, регулятор будет оценивать, насколько текущий всплеск роста цен является устойчивым или краткосрочным явлением. Если в ближайшие 2-3 месяца инфляция вновь не пойдет на спад, то во втором полугодии перед Нацбанком будет стоять вопрос не снижения базовой ставки, а возможного ее повышения. Однако сейчас судить об этом рано, нужно смотреть, какими будут данные по итогам марта и апреля". Мурат Кастаев

Тем не менее, в долгосрочной перспективе риски инфляции сохраняются, считает эксперт, так как на данный момент одной из важнейших ее причин является превышение расходов государства над его доходами.

"Как бы это не маскировали, рано или поздно правительству нужно будет учиться жить по средствам и сокращать дефицит госбюджета. За последние годы правительство привыкло при любой нехватке денег увеличивать трансферты из Нацфонда, однако этой порочной практике нужно положить конец: сокращение непродуктивных госрасходов и стремление к балансировке бюджета, сворачивание льготных программ кредитования, по которым ликвидность идет в и без того перегретую экономику, прекратить прикрывать заимствования из Нацфонда". Мурат Кастаев

Наведение порядка с государственными финансами должно быть одним из важных приоритетов экономических властей страны, так как никакой стабильности на микроуровне не будет, если будет наблюдаться непорядок с финансами на макроуровне, заключил эксперт.