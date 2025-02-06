Насколько велик государственный долг РК и какие риски он представляет для экономики – мнения экономистов

По данным Минфина РК, госдолг вырос за 2024 год на 17,2% до 31,8381 трлн тенге, в абсолютном выражении – на 4,6724 трлн тенге. Такие темпы наращивания гораздо выше по сравнению с прежними показателями, когда в 2022 году госдолг вырос на 8,6%, а в 2023 году – на 7,3%, сообщает Zakon.kz.

В пересчете на американскую валюту госдолг РК увеличился за минувший год в меньшей степени – всего на 1,8%. Выглядит такой результат довольно неожиданно, поскольку доллар подорожал за год на 15,5%, поэтому в пересчете на эту валюту размер госдолга должен был уменьшиться. Но так как в тенговом эквиваленте он рос гораздо быстрее, то и в долларовом выражении сложился прирост, объясняет экономист Тулеген Аскаров.

При этом в 2022 году госдолг в долларовом эквиваленте уменьшился на 1,7%, а в 2023 году вырос на 9,2%.

"Основная часть госдолга приходится на правительство – 30 трлн 74,9 млрд тенге (57,445,4 млрд долларов) с увеличением за год соответственно на 20,7% (4,8%)". Тулеген Аскаров

В свою очередь правительственный долг состоит из внутреннего и внешнего.

Объем первого по итогам минувшего года достиг 21 трлн 765,2 млрд тенге, прибавив 22,0% (в долларовом эквиваленте – 6,0% до 41 млрд 573,2 млн долларов). Основная его часть приходится на долгосрочные ГЦБ Минфина – 17 трлн 30,6 млрд тенге.

Внешний долг правительства гораздо меньше – 8 трлн 309,7 млрд тенге, за минувший год его размер увеличился на 17,4%. В долларовом эквиваленте прибавка оказалась незначительной – лишь 1,9% до 15 млрд 872,2 млн долларов США.

Основными кредиторами правительства выступают держатели суверенных еврооблигаций (8,2484 млрд долларов), Всемирный банк (3,8166 млрд долларов), Азиатский банк развития (1,6516 млрд) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (877,3 млн). Примечательно, что до сих пор в долговой росписи Минфина числятся ГЦБ, размещенные на российском рынке, общим объемом 571,9 млн долларов США.

После правительства в долговой росписи государства идут местные исполнительные органы власти (акиматы) – они заняли в общей сложности 2 трлн 301,6 млрд тенге. Правительству акиматы должны 992,5 млрд тенге, прочим кредиторам – 1 трлн 309 млрд тенге. За ними следует Нацбанк с долгом в 454,1 млрд тенге ($867,4 млн).

Фото: gov.kz

Минфин учитывает также гарантированный государством долг (1 трлн 917,1 млрд тенге, или в эквиваленте 3 млрд 661,8 млн долларов) и долг по поручительствам государства (20,6 млрд тенге).

С учетом этих величин общая величина всего госдолга достигла к началу текущего года 33 трлн 775,8 млрд тенге, или 64,5143 млрд долларов США.

"Поскольку статистики сообщили данные о численности населения Казахстана на 1 января – 20 млн 286,1 тыс. человек, то нетрудно подсчитать, что в среднем на одного жителя страны приходится госдолга примерно 1,7 млн тенге, или 3180 долларов". Тулеген Аскаров

Минфин также сообщил, что за счет выпуска ГЦБ занял в прошлом году на внутреннем рынке 5 трлн 583,1 млрд тенге, а на внешнем – 1 трлн 447,2 млрд тенге.

Выплаты по обслуживанию правительственного долга составили 2 трлн 182 млрд тенге, то есть немного больше по сравнению с гарантированным трансфертом из Национального фонда в республиканский бюджет (2 трлн тенге).

Отметим, что на расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева 28 января 2025 года вице-премьер Серик Жумангарин заявил, что государственный долг Казахстана находится под контролем.

"Государственный долг на сегодняшний день составляет 22,8% к ВВП. Все эти показатели в пределах установленных ковенантов. К примеру, в соседних странах данный показатель от 30% и выше", Жумангарин

Для сравнения: в странах G20 показатели госдолга к ВВП варьируются:

Япония: 255%

США: 122%

Италия: 135%

Канада: 108%

Франция: 111%

Великобритания: 97,6%

Германия: 62,9%

Индия: 81,59%

Китай: 83,4%

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что приоритетами в работе Кабмина было и остается обеспечение качественного экономического роста и повышение благосостояния граждан.