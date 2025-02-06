4,5 млрд тенге могут потратить на крупный форум в Астане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах сената 6 февраля 2025 года рассказал, почему не отказались от проведения международного форума "Астана", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему организаторы не отказались от идеи проведения данного форума на фоне дефицита бюджета.

"Такие мероприятия способствуют созданию благоприятного бизнес- и инвестиционного климата в стране. Да, какое-то время мы не проводили форумы – были пандемия, наводнения. Но сейчас мы вернулись к этому формату. Как страна, которая вновь открыта для мира, мы готовы проводить форумы. Мы прошли сложный этап: бюджетная реформа практически завершена, впереди налоговая реформа. Финансовая ситуация стабилизировалась. Я бы сказал, что все средства будут направлены на бюджетные нужды. Поэтому завтра встанет главный вопрос: кто придет к нам, с кем мы будем инвестировать и соинвестировать? Мы не можем оставаться закрытой страной", – ответил Серик Жумангарин.

По его словам, форум будет организован за счет внебюджетных источников, за счет средств спонсоров.

"Ориентировочная сумма, которая нам нужна, 4,5 млрд тенге. Мы сейчас оптимизируем как можем, но где-то такая сумма нам нужна. Но, в принципе, это не большая сумма для форумов такого уровня... Астанинский международный форум имеет официальный сайт, информация о нем размещена на ведущих мировых площадках. Мы также публикуем сведения о форуме в авторитетных международных изданиях. Поэтому компании, выступающие в качестве спонсоров, получат серьезные дивиденды для своей будущей инвестиционной деятельности. Мы считаем, что подобные форумы сейчас необходимы. Нам нужно привлекать инвесторов", – подчеркнул он.

12 сентября 2024 года сообщалось, что Минфин сократил расходы госорганов на 360 млрд тенге в 2025 году. Эти средства хотели направить на форумы и другие имиджевые мероприятия.