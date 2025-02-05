Дешевые кредиты для экономики: эксперты назвали плюсы и минусы субсидирования ставок по кредитам

Снижение ставок по кредитам за счет субсидирования, с одной стороны, может приносить пользу экономике. Но с другой – этот механизм имеет некоторые недостатки. Подробнее об этом Zakon.kz рассказали эксперты.

В рамках выступления на расширенном заседании правительства глава государства Касым–Жомарт Токаев затронул тему финансирования банками значимых проектов внутри страны.

"Много раз говорилось, что ресурсы банков второго уровня можно и нужно задействовать для реализации программ правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов. Надо поэтапно переориентировать выделяемые государством средства на субсидирование ставок по кредитам. Это позволит в несколько раз увеличить охват финансированием и с пользой вовлечь ликвидность банков в экономический оборот". Касым–Жомарт Токаев

Президент отметил, что с 2017 по 2020 год ряду крупных банков на условиях солидарной ответственности их акционеров была оказана государственная поддержка, в том числе за счет Нацфонда, сроком на 15 лет, и призвал банки "ответить взаимностью" на помощь от государства.

Положительные стороны субсидирования

Субсидирование ставки – это снижение ее размера для заемщика, то есть часть процентного вознаграждения погашается за счет государства, в частности, институтов развития, объясняет первый заместитель председателя Совета АФК Ирина Кушнарева.

"При этом все риски по проекту несет банк кредитор и сам заемщик. В стандартных условиях "экономика" любого проекта должна выдерживать рыночную ставку, действующую в стране, или, другими словами, доходы, которые получает предприниматель от проекта, на который он взял кредит, должны быть достаточными, чтобы выплатить вознаграждение и погасить кредит. Если таких доходов недостаточно, то проект и привлечение кредита просто нецелесообразно". Ирина Кушнарева

К примеру, по состоянию на конец 2024 года средневзвешенная процентная ставка банков для юридических лиц составляла 17,8%. С учетом инфляции в размере 8,6% "реальная ставка" составляла 11,2%.

"Большинство предпринимателей платят эту рыночную ставку и обслуживают свои кредиты. Это очевидно из статистики кредитования: кредиты бизнесу от банков второго уровня на 1 января 2025 года составили 13 трлн тенге, при этом портфель кредитов, например, одобренных к субсидированию фондом Даму составил чуть больше 1 трлн тенге. По данным БРК, за 9 месяцев сумма кредитов БРК, которые очевидно предоставляются по более льготным ставкам, составила 2,1 трлн тенге. Таким образом, банки действительно активно кредитуют казахстанский бизнес". Ирина Кушнарева

Однако существуют приоритетные для государства отрасли и проекты, развитие которых может дать дополнительный импульс экономике или является социально значимым. Но в текущих условиях жесткой денежно–кредитной политики даже финансово-устойчивые, но долгосрочные инвестиционные проекты кредитоваться по рыночной ставке не будут, полагает эксперт.

"Положительная сторона субсидирования в том, что приоритетные проекты могут получить кредиты в банках за счет частных средств, а расходы на субсидирование для государства на тот же объем кредитов, очевидно, в десятки раз меньше, чем если государство будет выдавать всю сумму кредита через институты развития". Ирина Кушнарева

При этом выбор отраслей и проектов должен быть очень тщательным и обоснованным, подчеркивает специалист. Для банков польза от таких программ может состоять в том, что за счет удешевления ставки бизнес несет меньше расходов и в какой-то степени становится более финансово устойчивым, уточнила Ирина Кушнарева.

Если банки допустят к субсидированию и к инфраструктурным проектам, это может стать эффективным решением. Ведь у банков действительно есть неиспользованный капитал, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

Государство предоставляет банкам определенные гарантии, что делает такие проекты менее рискованными. Однако важно учитывать, насколько субсидирование ставок по кредитам выгодно для самих банков. В любом случае, определенная государственная страховка необходима, считает Рысмамбетов. При этом банки не будут обязаны участвовать в подобных программах, если не увидят в них экономической выгоды, предполагает финансист.

"Субсидирование ставки в целом дает определенную уверенность банковскому рынку. И, как ни странно, имеет мультипликативный эффект для экономики". Расул Рысмамбетов

Вместе с тем, на рынке могут возникнуть некоторые перекосы, в том случае, если банкам будет интересно финансировать проекты только через данный инструмент. Но фининституты умеют оценивать подобные риски.

"Это не государственная гарантия, это субсидирование ставок, поэтому банк тоже будет активно вовлечен в оценку рисков и в контроль вообще за финансовыми потоками". Расул Рысмамбетов

Однако субсидирование ставок по кредитам хоть и может в определенном смысле приносить пользу, у него есть существенный минус.

Риски и недостатки субсидирования

Субсидирование кредитов независимо от их вклада в развитие экономики порождает серьезные дисбалансы в экономике и приучает предпринимателей рассчитывать на постоянное "дешевое" кредитование, говорит Ирина Кушнарева. Соответственно, компании, которые могут пользоваться такими кредитами, получают "необоснованные конкурентные преимущества" по сравнению с с остальными организациями. Как результат, такие "привилегированные" компании становятся менее экономически эффективными.

Другой риск в том, что если в какой-то период сумма субсидий, которая была учтена в проекте, не поступает своевременно, у заемщика существенно вырастают расходы на обслуживание кредита. По словам эксперта, с этим регулярно сталкиваются заемщики и банки.

Кроме того, финансирование по такой ставке могут получать менее эффективные предприниматели, для которых доступны субсидии, и оно будет недоступным для других более перспективных компаний.

"Еще один существенный недостаток – влияние наличия субсидий на весь рынок, когда предприниматели не готовы платить рыночные ставки и считают их несправедливыми. Это может также существенно замедлять экономическую активность". Ирина Кушнарева

Помимо всего перечисленного, эксперт АФК обращает внимание на еще один момент. С одной стороны Нацбанк проводит достаточно жесткую кредитную политику для сдерживания инфляции и роста денежной массы, другими словами "дает сигнал о необходимости перехода к сбережению".

Но в то же время, ожидается наращивание кредитования со стороны банков, в том числе путем субсидирования как крупных инфраструктурных проектов, так и МСБ практически в любых отраслях.

"Это достаточно противоречивый сигнал, который снижает эффективность мер как с одной, так и с другой стороны. Очевидно, что для лучшего результата было бы полезным провести беспристрастный анализ и селекцию отраслей, которые принесут устойчивый экономический рост и повышение благосостояния граждан, не таргетируя номинальные показатели роста ВВП и краткосрочные результаты. Только такие отрасли и проекты могут получать особые льготные условия". Ирина Кушнарева

Эксперт заключила, что субсидирование ставок с целью финансирования крупных проектов – это вынужденный инструмент в текущих условиях. При этом наиболее эффективным способом обеспечить устойчивый рост экономики, по ее мнению, является создание экономических условий для предпринимательской активности, сокращение административных барьеров, сокращение непропорциональной доли государства в экономике (в том числе, влияния на то, какие отрасли могут получить преференции), низкая инфляция, а также стабильность регуляторного и налогового режима.

Ранее, мы рассказывали, как новая налоговая реформа может повлиять на бизнес в Казахстане.