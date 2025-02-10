Доллар снизился до 510 тенге: может ли иностранная валюта стать еще дешевле
Всего за одну неделю курс доллара снизился более чем на 10 тенге. Так, по итогам торгов на KASE в понедельник, 10 февраля, доллар подешевел до 510,49 тенге. Отметим, что в прошлый понедельник курс инвалюты складывался выше отметки в 520 тенге.
Фото: KASE
Что поддерживает нацвалюту
По мнению главного аналитика Ассоциации финансистов Казахстана Рамазана Досова, значительную поддержку тенге, вероятно, оказывает конвертация долларов Нацбанком в рамках его отдельных операций (1,1 млрд в феврале), обязательная продажа 50% валютной выручки субъектами квазигоссектора, высокие процентные ставки по тенговым депозитам, ранняя подготовка к февральскому налоговому периоду. Помимо этого, способствует укреплению нацвалюты к доллару традиционное улучшение профицита торгового баланса, а также заметная ревальвация рубля.
"Продолжительность этого укрепления будет во многом зависеть от динамики котировок нефти, изменения монетарной политики и инфляционного давления в стране, мер по увеличению предложения инвалюты на внутреннем рынке и колебаний курса рубля. Как можно заметить, валютный курс традиционно подвержен влиянию множества переменных. А его конечная динамика будет меняться в зависимости от широкого спектра факторов, что не позволяет делать предположения об устойчивости текущего укрепления". Рамазан Досов
Однако эксперт АКРА Жаннур Ашигали обратил внимание, что с начала года курс тенге укрепился лишь на 2,6%. Это можно расценить только как "низковолатильные колебания курса внутри относительно устоявшегося коридора курса". По его мнению, явных фундаментальных сдвигов в сторону существенного укрепления или ослабления нацвалюты не наблюдается.
Он полагает, что на формирование валютной пары в ближайшее время будут влиять положительные итоги по экспортной динамике, традиционное остывание импорта в начале года, когда после роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров происходит некоторое отыгрывание. При этом среди причин, которые могут привести к ослаблению тенге, и, соответственно, росту доллара, Жаннур Ашигали назвал некоторое усиление инфляционных процессов и позитивные сигналы по российскому рублю.
Вместе с тем он допускает вероятность, что курс доллара может снизиться сильнее.
Может ли доллар подешеветь до 500 тенге?
Такую вероятность не исключает и Рамазан Досов. Аналитик отметил, что свободноплавающий валютный режим не предполагает каких-либо пределов изменения курса.
"Как мы не раз замечали, сильные отклонения в обе стороны возможны на краткосрочном горизонте. Соответственно, ситуация на валютном рынке будет складываться из баланса спроса и предложения, который в первом квартале традиционно благоприятен для тенге: на рынке увеличивается предложение инвалюты, а спрос на нее начинает расти только ближе к концу весны: начинается сезон отпусков, ускоряется освоение бюджетных средств, растет импорт товаров". Рамазан Досов
В то же время эксперт Жаннур Ашигали считает, что выход на уровень около 500 тенге за доллар маловероятен и еще менее вероятна задержка на таких уровнях курса. Эксперт уверен, что фундаментальных причин для такого снижения курса нет, так как валютный рынок страны не имеет на текущий период платежный баланс и не отражает такого объема валютного привлечения в экономику страны. Он напомнил, текущий счет по итогам девяти месяцев 2024 года сформировался с дефицитом в 1,1 млрд долларов.
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