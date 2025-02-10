Доллар снизился до 510 тенге: может ли иностранная валюта стать еще дешевле

В первый рабочий день доллар продолжил снижение, начавшееся на прошлой неделе. Стоит ли рассчитывать на дальнейшее удешевление валюты до 500 тенге, Zakon.kz рассказали эксперты.

Всего за одну неделю курс доллара снизился более чем на 10 тенге. Так, по итогам торгов на KASE в понедельник, 10 февраля, доллар подешевел до 510,49 тенге. Отметим, что в прошлый понедельник курс инвалюты складывался выше отметки в 520 тенге.

Фото: KASE

Что поддерживает нацвалюту

По мнению главного аналитика Ассоциации финансистов Казахстана Рамазана Досова, значительную поддержку тенге, вероятно, оказывает конвертация долларов Нацбанком в рамках его отдельных операций (1,1 млрд в феврале), обязательная продажа 50% валютной выручки субъектами квазигоссектора, высокие процентные ставки по тенговым депозитам, ранняя подготовка к февральскому налоговому периоду. Помимо этого, способствует укреплению нацвалюты к доллару традиционное улучшение профицита торгового баланса, а также заметная ревальвация рубля.

"Продолжительность этого укрепления будет во многом зависеть от динамики котировок нефти, изменения монетарной политики и инфляционного давления в стране, мер по увеличению предложения инвалюты на внутреннем рынке и колебаний курса рубля. Как можно заметить, валютный курс традиционно подвержен влиянию множества переменных. А его конечная динамика будет меняться в зависимости от широкого спектра факторов, что не позволяет делать предположения об устойчивости текущего укрепления". Рамазан Досов

Однако эксперт АКРА Жаннур Ашигали обратил внимание, что с начала года курс тенге укрепился лишь на 2,6%. Это можно расценить только как "низковолатильные колебания курса внутри относительно устоявшегося коридора курса". По его мнению, явных фундаментальных сдвигов в сторону существенного укрепления или ослабления нацвалюты не наблюдается.

Он полагает, что на формирование валютной пары в ближайшее время будут влиять положительные итоги по экспортной динамике, традиционное остывание импорта в начале года, когда после роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров происходит некоторое отыгрывание. При этом среди причин, которые могут привести к ослаблению тенге, и, соответственно, росту доллара, Жаннур Ашигали назвал некоторое усиление инфляционных процессов и позитивные сигналы по российскому рублю.

Вместе с тем он допускает вероятность, что курс доллара может снизиться сильнее.

Может ли доллар подешеветь до 500 тенге?

Такую вероятность не исключает и Рамазан Досов. Аналитик отметил, что свободноплавающий валютный режим не предполагает каких-либо пределов изменения курса.

"Как мы не раз замечали, сильные отклонения в обе стороны возможны на краткосрочном горизонте. Соответственно, ситуация на валютном рынке будет складываться из баланса спроса и предложения, который в первом квартале традиционно благоприятен для тенге: на рынке увеличивается предложение инвалюты, а спрос на нее начинает расти только ближе к концу весны: начинается сезон отпусков, ускоряется освоение бюджетных средств, растет импорт товаров". Рамазан Досов

В то же время эксперт Жаннур Ашигали считает, что выход на уровень около 500 тенге за доллар маловероятен и еще менее вероятна задержка на таких уровнях курса. Эксперт уверен, что фундаментальных причин для такого снижения курса нет, так как валютный рынок страны не имеет на текущий период платежный баланс и не отражает такого объема валютного привлечения в экономику страны. Он напомнил, текущий счет по итогам девяти месяцев 2024 года сформировался с дефицитом в 1,1 млрд долларов.

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