#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Финансы

Доллар упал до 465 тенге: почему укрепляется нацвалюта Казахстана

доллар, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 11:47 Фото: pexels
Доллар на рынке Форекс сегодня утром снизился до 465 тенге. За неделю американская валюта потеряла более 3%, продолжая ежедневное снижение. Что стоит за такой динамикой и как долго она будет продолжаться, разбирался Zakon.kz.

Курс развернулся резко и быстро

Текущее поведение пары USD/KZT действительно выбивается из привычных колебаний. За день доллар снизился на 1,2%, за неделю – на 3,5%.

Если же сравнивать с октябрем 2025 года, когда курс достигал 547,57 тенге, снижение составило 14,7%, или 80,5 тенге!

Для валютного рынка это значительное движение за относительно короткий срок, и оно редко объясняется одной причиной.

Фото: Zakon.kz

На рынок пришло много валюты

Один из ключевых факторов – рост предложения валюты. Как отмечает АФК, на курс повлияли сразу несколько источников притока.

Во-первых, сохраняются высокие цены на нефть: баррель Brent держится около 110 долларов, что увеличивает валютную выручку страны.

Во-вторых, продолжаются продажи валюты из Национального фонда, объем которых в апреле оценивается примерно в 1 млрд долларов.

В-третьих, в Казахстане действует норма обязательной продажи части валютной выручки квазигоссектора, которая в марте дала рынку около 391 млн долларов.

Параллельно сохраняется интерес нерезидентов к тенговым активам: только за март приток составил 77,4 млрд тенге.

Скрытые факторы поддержки

При этом часть причин в пользу крепкого тенге лежит глубже и не так очевидна. По словам экономиста Галыма Кусаинова, важную роль играют внешние заимствования.

Государство и квазигосударственные компании активно привлекают средства на внешних рынках, и при поступлении этих денег они конвертируются в тенге. Это создает дополнительное давление на курс доллара.

Отдельно выделяется влияние золота. Нацбанк использует механизм зеркалирования, и на фоне роста цен на золото более чем на 50% за год объем таких операций увеличился.

Это означает, что фактор золота стал не просто вспомогательным, а заметным элементом, усиливающим укрепление тенге.

Что может развернуть курс обратно

При этом у тенге остаются и уязвимые стороны. Среди них – инфляция, которая в Казахстане остается выше, чем в ряде ключевых стран, что в долгосрочной перспективе давит на курс. Дополнительное давление может возникнуть со второго квартала, когда традиционно растут импортные платежи и усиливается спрос на иностранную валюту, указывает экономист.

Отдельный риск связан с иностранными инвесторами. Их приток стал одним из факторов укрепления тенге, но в случае ожиданий снижения базовой ставки они могут начать фиксировать прибыль и выходить из тенговых активов, что приведет к обратному движению курса.

Что будет поддерживать тенге

Полностью игнорировать позитивные факторы нельзя, уверен аналитик.

"Летом начнет проявляться эффект высоких цен на энергоресурсы (с лагом), а также влияние золота. Кроме того, рост внешних заимствований также будет поддерживать курс".Галым Кусаинов

Сам регулятор подчеркивает, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и геополитики. При этом Национальный банк придерживается режима гибкого курсообразования и не фиксирует курс на определенном уровне.

Дополнительно отмечается, что в марте регулятор не осуществлял покупку валюты для пенсионных активов, а дальнейшие решения будут приниматься исходя из рыночной ситуации. Это означает, что вмешательство будет ограниченным, а колебания курса сохранятся.

Ранее председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов также назвал причину падения курса доллара.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
