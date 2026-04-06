Доллар упал до 465 тенге: почему укрепляется нацвалюта Казахстана

Доллар на рынке Форекс сегодня утром снизился до 465 тенге. За неделю американская валюта потеряла более 3%, продолжая ежедневное снижение. Что стоит за такой динамикой и как долго она будет продолжаться, разбирался Zakon.kz.

Курс развернулся резко и быстро

Текущее поведение пары USD/KZT действительно выбивается из привычных колебаний. За день доллар снизился на 1,2%, за неделю – на 3,5%.

Если же сравнивать с октябрем 2025 года, когда курс достигал 547,57 тенге, снижение составило 14,7%, или 80,5 тенге!

Для валютного рынка это значительное движение за относительно короткий срок, и оно редко объясняется одной причиной.

Фото: Zakon.kz

На рынок пришло много валюты

Один из ключевых факторов – рост предложения валюты. Как отмечает АФК, на курс повлияли сразу несколько источников притока.

Во-первых, сохраняются высокие цены на нефть: баррель Brent держится около 110 долларов, что увеличивает валютную выручку страны.

Во-вторых, продолжаются продажи валюты из Национального фонда, объем которых в апреле оценивается примерно в 1 млрд долларов.

В-третьих, в Казахстане действует норма обязательной продажи части валютной выручки квазигоссектора, которая в марте дала рынку около 391 млн долларов.

Параллельно сохраняется интерес нерезидентов к тенговым активам: только за март приток составил 77,4 млрд тенге.

Скрытые факторы поддержки

При этом часть причин в пользу крепкого тенге лежит глубже и не так очевидна. По словам экономиста Галыма Кусаинова, важную роль играют внешние заимствования.

Государство и квазигосударственные компании активно привлекают средства на внешних рынках, и при поступлении этих денег они конвертируются в тенге. Это создает дополнительное давление на курс доллара.

Отдельно выделяется влияние золота. Нацбанк использует механизм зеркалирования, и на фоне роста цен на золото более чем на 50% за год объем таких операций увеличился.

Это означает, что фактор золота стал не просто вспомогательным, а заметным элементом, усиливающим укрепление тенге.

Что может развернуть курс обратно

При этом у тенге остаются и уязвимые стороны. Среди них – инфляция, которая в Казахстане остается выше, чем в ряде ключевых стран, что в долгосрочной перспективе давит на курс. Дополнительное давление может возникнуть со второго квартала, когда традиционно растут импортные платежи и усиливается спрос на иностранную валюту, указывает экономист.

Отдельный риск связан с иностранными инвесторами. Их приток стал одним из факторов укрепления тенге, но в случае ожиданий снижения базовой ставки они могут начать фиксировать прибыль и выходить из тенговых активов, что приведет к обратному движению курса.

Что будет поддерживать тенге

Полностью игнорировать позитивные факторы нельзя, уверен аналитик.

"Летом начнет проявляться эффект высоких цен на энергоресурсы (с лагом), а также влияние золота. Кроме того, рост внешних заимствований также будет поддерживать курс". Галым Кусаинов

Сам регулятор подчеркивает, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и геополитики. При этом Национальный банк придерживается режима гибкого курсообразования и не фиксирует курс на определенном уровне.

Дополнительно отмечается, что в марте регулятор не осуществлял покупку валюты для пенсионных активов, а дальнейшие решения будут приниматься исходя из рыночной ситуации. Это означает, что вмешательство будет ограниченным, а колебания курса сохранятся.

