Доллар упал до 465 тенге: почему укрепляется нацвалюта Казахстана
Курс развернулся резко и быстро
Текущее поведение пары USD/KZT действительно выбивается из привычных колебаний. За день доллар снизился на 1,2%, за неделю – на 3,5%.
Если же сравнивать с октябрем 2025 года, когда курс достигал 547,57 тенге, снижение составило 14,7%, или 80,5 тенге!
Для валютного рынка это значительное движение за относительно короткий срок, и оно редко объясняется одной причиной.
На рынок пришло много валюты
Один из ключевых факторов – рост предложения валюты. Как отмечает АФК, на курс повлияли сразу несколько источников притока.
Во-первых, сохраняются высокие цены на нефть: баррель Brent держится около 110 долларов, что увеличивает валютную выручку страны.
Во-вторых, продолжаются продажи валюты из Национального фонда, объем которых в апреле оценивается примерно в 1 млрд долларов.
В-третьих, в Казахстане действует норма обязательной продажи части валютной выручки квазигоссектора, которая в марте дала рынку около 391 млн долларов.
Параллельно сохраняется интерес нерезидентов к тенговым активам: только за март приток составил 77,4 млрд тенге.
Скрытые факторы поддержки
При этом часть причин в пользу крепкого тенге лежит глубже и не так очевидна. По словам экономиста Галыма Кусаинова, важную роль играют внешние заимствования.
Государство и квазигосударственные компании активно привлекают средства на внешних рынках, и при поступлении этих денег они конвертируются в тенге. Это создает дополнительное давление на курс доллара.
Отдельно выделяется влияние золота. Нацбанк использует механизм зеркалирования, и на фоне роста цен на золото более чем на 50% за год объем таких операций увеличился.
Это означает, что фактор золота стал не просто вспомогательным, а заметным элементом, усиливающим укрепление тенге.
Что может развернуть курс обратно
При этом у тенге остаются и уязвимые стороны. Среди них – инфляция, которая в Казахстане остается выше, чем в ряде ключевых стран, что в долгосрочной перспективе давит на курс. Дополнительное давление может возникнуть со второго квартала, когда традиционно растут импортные платежи и усиливается спрос на иностранную валюту, указывает экономист.
Отдельный риск связан с иностранными инвесторами. Их приток стал одним из факторов укрепления тенге, но в случае ожиданий снижения базовой ставки они могут начать фиксировать прибыль и выходить из тенговых активов, что приведет к обратному движению курса.
Что будет поддерживать тенге
Полностью игнорировать позитивные факторы нельзя, уверен аналитик.
"Летом начнет проявляться эффект высоких цен на энергоресурсы (с лагом), а также влияние золота. Кроме того, рост внешних заимствований также будет поддерживать курс".Галым Кусаинов
Сам регулятор подчеркивает, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и геополитики. При этом Национальный банк придерживается режима гибкого курсообразования и не фиксирует курс на определенном уровне.
Дополнительно отмечается, что в марте регулятор не осуществлял покупку валюты для пенсионных активов, а дальнейшие решения будут приниматься исходя из рыночной ситуации. Это означает, что вмешательство будет ограниченным, а колебания курса сохранятся.
