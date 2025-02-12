Доллар снизился почти до 500 тенге: что помогает поддержать нацвалюту

Тенге активно укрепляется с начала текущей недели. Под влиянием чего постепенно дешевеет доллар, в материале Zakon.kz.

На этой неделе доллар постепенно приближается к отметке в 500 тенге. По итогам торгов в среду, 12 февраля, средневзвешенный курс доллара снизился почти на 5 тенге согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE). Добавим, что только с понедельника доллар подешевел на 9 тенге.

Фото: KASE

Стоит напомнить, что после скачка курса в конце ноября 2024 года доллар оставался стабильно выше 505 тенге. А в январе и вовсе дорожал до 530 тенге. Таким образом, менее чем за месяц нацвалюта к сегодняшнему дню укрепилась более чем на 5%.

По оценкам аналитиков АФК, на этой неделе поддержку курсу нацвалюты могли оказывать: укрепление курса российского рубля, заметный рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара США.

Согласно данным Investing, валютная пара USDRUB сегодня снижалась до 93,9 рублей за единицу американской валюты. Не исключено, что тенге может "крепнуть" и дальше вслед за российской валютой.

Фото: investing

Помимо этого, на локальном рынке укреплению тенге могло способствовать предложение инвалюты, в том числе обеспечиваемое конвертацией трансфертов из Нацфонда, обязательная продажа 50% экспортной выручки КГС и зеркалирование операций по покупке золота.

Отметим, что ранее Zakon.kz уже публиковал аналитический отчет, согласно которому прогнозировалось снижение доллара до 498,5 тенге в этом году.