Курс доллара снова вырос после заметного снижения
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 498,75 тенге, поднявшись на 2,71 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 68,65 тенге (+0,75).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 499,5-503,5 тенге, евро – по 522,5-527,5 тенге, рубли – по 5,31-5,43 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 17 февраля.
Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,45%, до 75,08 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 0,04%, до 70,74 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 495,28 тенге, евро – в 518,41 тенге, рубля – в 5,44 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 февраля, можно здесь.