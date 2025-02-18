Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 498,75 тенге, евро – 523,09 тенге, рубля – 5,46 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 504 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 518 тенге, продажи – 525 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,35 тенге, продажи – 5,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 498,7 тенге, продажи – 502,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 521,5 тенге, продажи – 526,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,35 тенге, продажи – 5,47 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 525 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,38 тенге, продажи – 5,45 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.