Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 февраля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 18 февраля 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 498,75 тенге, евро – 523,09 тенге, рубля – 5,46 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 504 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 518 тенге, продажи – 525 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,35 тенге, продажи – 5,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 498,7 тенге, продажи – 502,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 521,5 тенге, продажи – 526,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,35 тенге, продажи – 5,47 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 500 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 525 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,38 тенге, продажи – 5,45 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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